«ПриватБанк» уночі призупинить роботу банкоматів та операції за картками

У ніч на суботу, 22 червня, з 00:05 до 07:00 ранку «ПриватБанк» проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру. Як повідомили у пресслужбі банку, процедуру проводитимуть для збільшення потужності і безпеки обробки зростаючих обсягів операцій з платіжними картками.

У зв’язку з цим під час реалізації заходів 22 червня з 00:05 до 07:00 ранку банк призупинить проведення операцій з картками, а також роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

У відомстві додали, що процесинговий центр «ПриватБанку» щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками. Відтак регламентні роботи проводяться саме вночі, коли більшість клієнтів не здійснюють операцій.

«Зазвичай регламентні роботи ми робимо в нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операції. Якщо в період проведення робіт ви плануєте оплати картками...», – йдеться у повідомленні.

Клієнтів банку закликали зробити заплановані на нічний час платежі заздалегідь, чи відкласти їх проведення на кілька годин.