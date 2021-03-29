Шевченківський районний суд Львова зобов'язав повернути у державну власність земельну ділянку в Брюховицькому лісі, яку селищна рада незаконно продала приватній компанії. Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

Як ідеться в рішенні Шевченківського районного суду, у 2008 році Брюховицька селищна рада продала земельну ділянку площею 0,7 га ТзОВ «Новобуддизайн». На той момент ділянка перебувала у державній власності Львівського державного лісогосподарського об`єднання «Львівліс» і не була вилучена в його користування. Через рік ділянку 0,7 га розділили на сім окремих і кілька разів перепродали. Серед них була і ділянка 0,15 га на вул. Ряснянській, яку прокуратурі вдалося повернути.

У 2012 році Шевченківський районний суд повернув у власність держави продану у 2008 році ділянку, втім фактично виконати рішення суду було не можливо, оскільки після поділу її придбали різні власники.

Тож у грудні 2018 року прокуратура звернулася до суду, аби повернути державі незаконно продану частину ділянки площею 0,15 га. 9 березня 2021 року суддя Шевченківського районного суду Львова Ірина Зима задовольнила позов прокуратури і зобов'язала повернути у держвласність незаконно продану Брюховицькою селищною радою ділянку площею 0,15 га. За оцінками експертів, ділянка коштує 3,8 млн грн.

Крім цього, нинішній власник ділянки має заплатити прокуратурі 7,3 тис. грн судових зборів. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.