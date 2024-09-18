Олександр Усик відмовився сідати на літак без свого товариша, якого не пропускали

У вівторок, 17 вересня, неприємний інцидент трапився з українським боксером Олександром Усиком в аеропорту Кракова. 37-річного спортсмена спочатку затримали, закували в кайданки, але згодом відпустили після втручання генерального консула України. Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика, на своїй сторінці в Instagram виклав повну версію подій того вечора.

За словами менеджера, Усик прибув до Кракова втомленим після 11 годин подорожі автомобілем. «Усик мав priority-чергу на посадку, а товариш Олександра – загальну чергу. Очікуючи бордінг, останній заснув на сидіннях у зоні очікування. Співробітники компанії встановили у нього стан «глибокого алкогольного сп'яніння» (на той момент тест на вміст алкоголю друг боксера не проходив) та не дозволили пройти на рейс», – написав Красюк.

За його словами, Усик відмовився покидати зону посадки без товариша, і співробітники RyanAir викликали поліцію. Правоохоронці пригрозили затриманням – Усик протягнув руки, і поліціянт одягнув кайданки на його запʼястя. Олександр Красюк уточнив, що одягли наручники лише на боксера, а не його друга. Вже у місцевому приміщенні поліції товариш Усика пройшов тест на вміст алкоголю, який виявився «еквівалентним одній пляшці пива».

«Слава Богу, інцидент вичерпано. Чекатимемо на офіційні вибачення та компенсації від авіакомпанії RyanAir та від польських правоохоронців», – додав Красюк.

Нагадаємо, у травні Усик переміг Тайсона Ф'юрі й став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Саме у Валенсії, куди мав летіти Олександр, мала розпочатись підготовка до матчу-реваншу, який заплановано на 21 грудня в Ер-Ріяді.