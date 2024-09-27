Всесвітній день туризму – свято, що відзначається щорічно 27 вересня. Якщо подивитись на подорожі не просто як на механічне відвідування заради пташки відомих туристичних місць, а як на можливіть рухатися вперед, міняти себе, то цей день є важливим. Пропонуємо подивитись фільми, де герої мандрують різними країнами не просто заради розваги.

«Щоденники Мотоцикліста»

Diarios de motocicleta, 2004, режисер Валтер Саллес, на головному фото

Сюжет фільму «Щоденники мотоцикліста» заснований на щоденниках найвідомішого революціонера та розповідає про подорож Ернесто Гевари та його близького друга Альберто Гранадо Латинською Америкою, яку вони здійснили у 1952 році. За сім років до кубинської революції та використання прізвиська «Че», Ернесто та його друг вирушили у довгу подорож, яка тривала близько восьми місяців. Ернесто у виконанні Гаеля Гарсіа Берналя – чистай образ романтичного юнака. Нічого у цій картині з розкішними краєвидами не говорить про те, що зовсім скоро він перетвориться на кривавого соціопата.

«Поїзд до Дарджилінґа»

The Darjeeling Limited, 2007, режисер Вес Андерсон

Мандрівники з цієї картини – дивні та колоритні персонажі, притаманні усім картинам Веса Андерсона. Три брати Френсіс, Пітер і Джек рік тому поховали свого батька. Вони хоч і близькі родичі, але особливо не дружили. Старший брат Френсіс, після того як дивом залишився живим під час дорожньої пригоди, став вкрай релігійним. Він переконує братів здійснити поїздку в Індію для духовного просвітлення. Френсіс тільки приховав, що в кінці вони повинні побачити свою матір, яка керує монастирем в Дарджилінгу. Так близькі родичі опинилися в поїзді і їдуть до цього містечка. Було би дивним, якби дорогою в них не почалися серйозні проблеми. Братів зіграли Овен Вілсон, Едріан Броуді, Джейсон Шварцман.

«Їсти, молитися, кохати»

Eat Pray Love, 2010, режисер Раян Мерфі

Заміжня жінка раптом усвідомлює, що вона нещаслива. Після розлучення вона зважується на навколосвітню подорож, щоб знайти себе і відновити душевну рівновагу. Фільм є екранізацією роману Елізабет Ґілберт. Головні ролі зіграли Джулія Робертс, Хав’єр Бардем, Джеймс Франко та інші.

«Кон-Тікі»

Kon-Tiki, 2012, режисер Хоакін Роннінг та Еспен Сандберг

Ця стрічка також розповідає про геального героя, мандрівника Тура Хеєрдала. У фільмі герой сам збудував свій пліт, намагаючись довести власну наукову теорію (зрештою, мало мабуть є людей, що ніколи би не чули про мандрівки знаменітого норвезького антрополога). Це найдорожчий норвезький фільм на момент свого створення. «Кон-Тікі» – це якісне кіно, що претендувало на «Оскар».

«Дика»

Wild, 2014, режисер Жан-Марк Валлі

В основі фільму – реальна історія жінки, яка втратила надію знайти себе. Шеріл Стрейд в свої 26 років якось нічого не досягнула. Вона мріяла закінчити університет, вийти заміж та народити дітей, а потім привозити їх до бабусі на вихідні. Натомість Шеріл розлучається з чоловіком, її мама вмирає.

Після смерті матері розгублена та самотня жінка вирушає в тривалу пішу подорож по горах С'єрра Невади. Попереду у неї майже 2 тис км стежки, багато зустрічей, роздумів, проблем, з якими їй доведеться зіткнутися. Різ Візерспун за цю роль мала номінацію на «Оскар».