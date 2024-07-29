26 липня стартують Олімпійські ігри в Парижі. Перші Олімпійські ігри сучасності відбулися у квітні 1896 року в Афінах. А за рік до того брати Люм’єр провели перший кінопоказ. З того часу багато що змінилось і в проведенні Олімпіад, і в кіно. Але кількість фільмів про найважливіші спортивні змагання не меншає. Ми обрали лише п’ять.

«Вогняні колісниці»

Chariots of Fire, 1981

У центрі подій – історія про дві абсолютно різні особистості та їхні внутрішні переконання. Ерік Лідделл – релігійний шотландець, син місіонера. Гарольд Абрагамс – єврей, студент Кембриджа та син іммігранта з Литви.

Обидва використовують спортивні змагання та участь в Олімпійських іграх 1924 року як можливість не тільки прославитися та продемонструвати свої фізичні здібності, а й способи довести свою правоту, свої цінності та переконання. Насамперед, це битва різних та протилежних релігійних вірувань та ідей. Католик Ерік, не прикладаючи жодних тренувальних зусиль, має унікальні здібності до бігу і тому вважає, що його сила – це Божий дар. Атлетично складений Абрагамс, який приділяє тренуванням чималу кількість часу, вважає, що спорт – чисто земний, а не божественний засіб досягнення успіху. Тому він вкладає у цю справу всю свою цілеспрямованість та наполегливість.

Режисером картини є Г’ю Гадсон. Головні ролі зіграли актори Ніколас Фаррел, Найджел Гаверс, Єн Чарлсон.

«Астерікс на Олімпійських іграх»

Astérix aux Jeux Olympiques, 2008

Режисер Фредерік Форестьє продовжив серію фільмів про відомих галлів Астерікса та Обелікса. Їх зіграли Тома Лангманн та Жерар Депардьє.

Їм доведеться побувати в Стародавній Греції на острові Пелопонес, де планується проведення Олімпійських Ігор. Ну, а вітром, який закине невгамовних друзів під ніс самому Цезарю, стане галл Коханікс, що закоханий у грецьку царівну Ірину. Щоб домогтися руки і серця красуні, йому необхідно стати переможцем майбутніх змагань, брати участь в яких будуть найкращі спортсмени у всій Римській імперії. Але головним противником Коханікса серед них стає лише один: син Цезаря, підступний Брут, який так само, як і галл, по вуха закоханий в Ірину, і тому готовий за будб-яку ціну виграти Олімпіаду. Однак, як не крути, шанс на перемогу у Коханікса, який ніколи не займався спортом, просто дорівнює нулю. Єдині, кому під силу підготувати хлопця за кілька днів – його давні знайомі Астерікс і Обелікс, які саме для цього і прибувають до Греції з віддаленого галльського села. У ролі Цезаря – неперевершений Ален Делон. Також у фільмах з’являються видатні французькі спортсмени.

«Нескорений»

Unbroken, 2014

Фільм «Нескорений» заснований на реальній події з життя Луї Замперіні. Луї часто приносив чимало клопоту своїй релігійній сім'ї. Але йому вдалося направити енергію в потрібне русло і стати професійним легкоатлетом.

Цілеспрямованість героя стрічки зробила з нього чемпіона в Сполучених Штатах і проклала дорогу на Олімпійські ігри в Берліні, що проходили в 1936 році. Хоча Замперіні не судилося виграти фінальний забіг, він чимось привернув увагу Адольфа Гітлера і був запрошений до нього в ложу.

Наступні ігри, де Луї міг стати фаворитом, не відбулися через початок Другої світової війни. Замперіні відправився на фронт, але битися на передовій йому довелося недовго. Літак з Луї і його товаришами по службі був збитий, вони зуміли врятуватися в океані завдяки рятувальному човну, але виснажені опинилися в полоні у японців. Пройшовши через пекло ув'язнення, знущань і тортур, Замперіні зміг вистояти і повернутися додому непереможеним і нескореним.

Режисеркою картини є Анджеліна Джолі, у ролях – Домналл Ґлісон, Ґаррет Хедлунд, Фінн Віттрок, Джай Кортні.

«Сила волі (Перегони)»

Race, 2016, на головному фото

Режисер Стівен Хопкінс так само зняв фільм, заснований на реальних подіях. Він розповідає неймовірну історію про Джессі Оуенса, легендарного чорношкірого легкоатлета, чиє величезне завзяття і бажання перемогти привело його в 1936 році в нацистський Берлін, де проводилися чергові Олімпійські ігри.

Дія фільму починається в 1930 році, коли молодий хлопчина Джессі Оуенс стає першим у своїй родині, кому вдалося вступити на навчання до коледжу. Хлопець з перших днів привертає увагу тренера Ларрі Снайдера, який відразу ж розуміє, що перед ним справжній талант. Почавши посилені тренування, хлопець з кожним разом все більше розкриває свій величезний потенціал, перемагаючи в змаганнях знову і знову. І ось, коли він уже був фізично готовий взяти участь в Олімпійських іграх, що проводяться в гітлерівській Німеччині, на його шляху раптово стають власні моральні принципи. Чи зможе він з гордістю виступати за країну, де все ще процвітає расова дискримінація, з якою він за своє життя неодноразово стикався?

У фільмі знімались Стефан Джеймс, Джейсон Судейкис, Джереми Айронс

«Плавчині»

The Swimmers, 2022

Режисерка Саллі Ель Хосаїні базується на реальній історії юних сирійських сестер Юсри та Сари Мардіні, які з дитинства тренувалися плавати зі своїм батьком. Коли у 2015 році війна в Сирії загострилася, їхні мрії про олімпійське золото розчинилися.

Однак юні героїні вирішують ризикнути і вирушити у небезпечну подорож Європою. В результаті разом зі своїм двоюрідним братом вони добираються спочатку до Лівану, потім до Туреччини і сідають на невеликий човен, щоб перетнути Середземне море і прибути до Європи, подолавши безліч перешкод і досягнувши безпечного місця для життя. Зрештою, лише через рік після їхнього болісного досвіду, Юсра взяла участь у літніх Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро у складі олімпійської збірної біженців.