Найкоротший місяць лютий вважається найдепресивнішим у році. Тим більше цього року. Пропонуємо п‘ять серіалів, які дозволять йому минути швидше. А там і весна.

Загублена у хуртовині

La chica de nieve

Серіал (на головному фото) за мотивами бестселера іспанського письменника Хав'єра Кастільо. У центрі сюжету – історія викрадення маленької дівчинки. У Малазі під час параду у 1998 році щезає трирічна дівчинка Амая. Батьки розгублені, поліція безсила щось зробити. Молода журналістка вирішує допомогти батькам знайти дитину та розплутати загадкову справу.

Ноллі

Nolly

Біографічний серіал розповідає про британську телезірку Ноллі Гордон, про її життя з 1964 до 1981 року.

Ноллі – зірка популярної британської мильної опери «Перехрестя», де вона виконує роль Мег Річардсон. Гордон досягає піку популярності у 1981 році, але її успіх та кар'єрні досягнення затьмарені несподіваним рішенням керівника телевізійної студії розірвати з нею контракт без попередження та пояснення причин. Її героїню просто викреслюють з серіалу. Актори відчайдушно хочуть дізнатися, що саме станеться з Мег Річардсон, проте сценарій тримають у таємниці.

Головну роль у зіграла Гелена Бонем Картер («Гаррі Поттер», «Аліса у Задзеркаллі», «Корона»), що, звісно, є додатковою причиною подивитись серіал про серіал.

Ще не померла

Not Dead Yet

Комедійний серіал із Джиною Родрігес у головній ролі. Нелл хоче стати письменницею, але поки що заробляє написанням некрологів. Її життя змінюються, коли вона раптом починає бачити примар.

Смішне дівчисько

Funny Woman

Ні, це не сиквел знаменитого фільму 1968 року із Барброю Стрейзанд у головній ролі. Хоча дія відбувається приблизно у той самий час.

Велика Британія 1960-х. Барбара Паркер стає королевою краси курортного містечка Блекпул, але мріє про інше: смішити людей, як її улюблена актриса Люсіль Болл. Тому дівчина вирушає до Лондона та намагається всіма силами пробитися на телебачення.

Дорогий Едвард

Dear Edward

Адаптація однойменного роману американської письменниці Енн Наполітано.

З міжнародного аеропорту Нью-Йорка вилітає черговий літак, звісно, його пасажири не здогадуються, що цей політ стане для них останнім. Усі вони загинуть в авіакатастрофі. Виживе лише 12-річний Едвард. Він намагатиметься розпочати своє життя спочатку, але його думки постійно повертаються до катастрофи. Він шукає відповідь на питання: яким чином він вижив?

І книга, і, відповідно, серіал засновані на реальній історії річного Рубена ван Ассау з Нідерландів, який пережив катастрофу авіалайнера Airbus A330-202 компанії Afriqiyah Airways у Триполі 12 травня 2010 року.