«Райффайзен Банк Аваль» вніс заставу за свого топ-менеджера Олександра Писарука

Олександр Писарук до роботи в «Райфайзен Банку Аваль» працював першим заступником голови НБУ

«Райффайзен Банк Аваль» вніс заставу за голову правління банку Олександра Писарука, повідомили «Українські новини» з посиланням на представника фінустанови.

Як відомо, Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Писарука у вигляді застави в сумі 5 млн грн. «Райффайзен Банк Аваль» повідомив, що виконає усі відповідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою суду.

Нагадаємо, НАБУ затримало колишнього першого заступника голови Національного банку України (НБУ) Олександра Писарука ввечері 11 листопада під час обшуків у «Райффайзен Банку» в справі «VAB Банку» Олега Бахматюка, якому НАБУ заочно оголосило підозру в цій справі. Того самого дня Національне антикорупційне бюро заявило про затримання 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ, виданого у 2014 році «VAB Банку» Олега Бахматюка. За Писарука одразу заступилося правління НБУ.

Писарук працював головою правління одного з найбільших банків України – «Райффайзен Банку Аваль». У 2014-2015 рр. був першим заступником голови НБУ, коли його очолювала Валерія Гонтарева. З 1997 року він працював у банку ING, в якому протягом 2010-2014 рр. був регіональним керівником у Центральній і Східній Європі.