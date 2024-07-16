Кіліан Мбаппе розпочинає новий етап у своїй кар'єрі

Мадридський футбольний клуб «Реал» представив свого зіркового новачка Кіліана Мбаппе. 16 липня 25-річний француз з’явився на полі стадіону «Сантьяго Бернабеу» у формі нової команди. Іспанці підготували масштабне шоу, але перед тим футболіст у компанії Флорентіно Переса перед камерами поставив свій підпис під контрактом. Після цього президент «Реала» вручив Мбаппе три подарунки – зменшену копію домашнього стадіону, годинник та футболку з дев'ятим номером, під яким француз гратиме в Мадриді.

Зі зведеної посеред арени сцени, на якій виставили всі 15 кубків Ліги чемпіонів, Мбаппе виголосив промову іспанською мовою, яку вивчав у школі.

«Із самого дитинства в мене була одна мрія – грати тут. Це багато важить для мене. Тепер хочу досягти іншої мрії – бути на рівні цього клубу, найкращим у світі. Можу сказати одне: я віддам усе за цей клуб і цю емблему», – цитує футболіста ESPN.

Нагадаємо, Мбаппе розпочинав професійну кар’єру в ФК «Монако», з яким став чемпіоном Франції. Влітку 2017 року перебрався в ФК ПСЖ, де ще 6 разів здобував золоті медалі Ліги 1. У 2018-му у складі збірної Франції став чемпіоном світу, а через два роки – віце-чемпіоном. У сезоні 2020/21 тріумфував у Лізі націй.

До ФК «Реал» нападник приєднався у статусі вільного агента. Його контракт з мадридцями розрахований на 5 сезонів – до літа 2029 року. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро.

Після участі на Євро-2024 Мбаппе матиме відпустку до 6 серпня. Відтак його дебют, імовірно, відбудеться у першому офіційному матчі нового сезону – за Суперкубок УЄФА з італійською ФК «Аталанта» 14 серпня.