Київський клуб продовжує боротьбу за вихід у груповий етап найпрестижнішого єврокубку

У вівторок, 13 серпня, київське «Динамо» у Глазго зіграє матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти шотландського «Рейнджерс». Гра відбудеться на стадіоні «Гемпден Парк», а сам поєдинок стартує о 21:45.

Нагадаємо, у першій дуелі, яка відбулась на «Арені Люблін» у Польщі, команди зіграли в результативну нічию – 1:1. Динамівці відкрили рахунок у середині першого тайму завдяки голу Ярмоленка, але не втримали мінімальну перевагу, пропустивши у доданий час після влучного удару Дессерса.

Між матчами з «Рейнджерс» динамівці з'їздили в Україну, провівши перший матч у новому сезоні УПЛ. У виїзному поєдинку проти рівненського «Вереса» підопічні Олександра Шовковського здобули перемогу (2:1) завдяки голам Миколи Шапаренка та Віталія Буяльського. Після гри в Рівному команда повернулася до Любліна, продовживши підготовку до матчу-відповіді з «Рейнджерс».

Своєю чергою підопічні Філіппа Клемана провели черговий матч у межах чемпіонату Шотландії. «Рейнджерс» приймали на власному полі «Мазервелл». Володіючи тотальною перевагою та переважаючи суперника за всіма статистичними показниками, господарі здобули перемогу з мінімальною перевагою – 2:1 (відзначилися Сіріль Дессерс та Вацлав Черни).

Надійний букмекер FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Рейнджерс». Коефіцієнт на перемогу шотландців становить 2,10. Успіх українців букмекери оцінюють у 3,60, а нічию – у 3,80.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,81, тоді як тотал менше 2,5 – 2,13.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ванат (3,50), Андрій Ярмоленко та Микола Шапаренка (обидва – 4,00). У «Рейнджерс» букмекери ставлять на бомбардирський талант Сіріля Дессера (2,80) та Данілу Перейри (3,20).

Де дивитися другий матч 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів

У цифровому мовленні T2 пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі «2+2». Натомість в кабельних мережах і на онлайн-платформах матч можна буде переглянути на клубному каналі «Динамо TV». Також двобій покажуть на YouTube-каналі Динамо, а також Youtube-каналі FootballHub. Крім того, гру можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.