Сторонній предмет потрапив у дихальні шляхи дівчинки

Фахівці Рівненської обласної дитячої лікарні врятували 8-річну дівчинку, яка випадково вдихнула металевий контактний штир від електричної вилки. Предмет потрапив у дихальні шляхи дитини. Про це в понеділок, 19 жовтня, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

За словами матері дівчинки, напередодні ввечері дитина випадково поперхнулася, після чого металевий предмет потрапив у дихальні шляхи. Наступного дня батьки звернулися по медичну допомогу.

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Після рентгенографії органів грудної клітки в центральній районній лікарні дівчинку терміново скерували до Рівненської обласної дитячої лікарні.

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«Завдяки оперативним діям хірургів та застосуванню ендоскопічного обладнання стороннє тіло видалили», – зазначили в медзакладі.

Видалений контактний штир (фото дитячої лікарні)

Лікарі закликають батьків бути уважними, адже потрапляння дрібних предметів може перекрити дихальні шляхи дитини й загрожувати її життю.