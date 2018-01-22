Робота західноукраїнських шахт під загрозою через «Центренерго»

У ПАТ «Центренерго», 78% акцій якого належить державі, кардинально змінилася структура постачальників вугільної продукції. Про це пише «Економічна правда», посилаючись на статистику «Укрзалізниці» щодо постачання палива на станції енергокомпанії. Профспілки вже побачили в цьому порушення промислової кооперації між державними підприємствами та загрозу для шахтарів Львівсько-Волинського вугільного басейну.

З грудня 2017 року основним постачальником палива на станції «Центренерго» стало ТОВ «Краснолиманське». Обсяг його поставок майже відповідає ДТЕКівському – до 130 тисяч тонн на місяць. При цьому ЦЗФ наростили обсяги відвантажень до 110 тисяч тонн на місяць, але значну частину цього обсягу займають фабрики «Мирноградська» (раніше – «Комсомольська»), «Україна» і «Росія».

Всі вони, як і ТОВ «Краснолиманське» були викуплені негласним куратором державної вугільної галузі Віталієм Кропачовим у структурі оточення президента-втікача Віктора Януковича.

Новину вже прокоментував голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. На своїй сторінці в мережі Facebook він зазначив, що таким чином руйнується вертикальна інтеграція державних шахт та основного державного споживача вугілля – «Центренерго».

«Завжди була така схема – щоб зекономити на транспортуванні державні західноукраїнські шахти своє вугілля везли на «ДТЕК Західенрего», а в вугілля з ДТЕКу з Павлограду та Добропілля на «Центренерго». Знаю, що протягом минулого року «Центренерго» вимагало від ДТЕК збільшити обсяги видобутку для себе до 250 тис. тонн на місяць, це 3 млн тонн на рік. І ось тепер відмовились від цього вугілля, під яке додатково закладалися лави. Якщо «Центренерго» відмовляється від продукції «Павлоградвугілля» та «Добропіллявугілля», то ДТЕК його повезе на своє «Західенерго». Відповідно, шахтарям Львівсько-Волинського басейну буде нікуди збувати свою продукцію. Такі ж проблеми виникнуть і у державних шахт «Селідоввугілля» та «Лісічансквугілля», – написав він.

На думку Михайла Волинця, ситуацію ускладнює той факт, що керівники «Центренерго» не впорались з планами в грудні 2017-го перевести на марку Г одного з блоків Трипільскої ТЕС. Це би збільшило споживання українського вугілля на 60-90 тис. тонн щомісяця. Але вони затягнули і перенесли на березень 2018-го.

«Вважаю, що ситуація вимагає термінового втручання керівництва галузі та держави. Державні ТЕС мають забезпечуватись вугіллям насамперед державних шахт. Інакше протестів шахтарів знову не уникнути!», – застеріг профспілковий лідер.