Кріштіану Роналду із «Золотим м’ячем» 2008

Португальський форвард Кріштіану Роналду став переможцем голосування за найкращий «Золотий м’яч» в історії, повідомив 29 жовтня журнал France Football.

Спеціальне опитування серед фанатів було присвячене 70-річчю престижної футбольної нагороди. Уболівальники обирали найкращий «Золотий м’яч» серед тих, які вручали раніше.

Перемогу здобув Роналду завдяки нагороді 2008 року. Другу позицію посів «Золотий м’яч» аргентинця Ліонеля Мессі за 2012 рік, а третім став приз того ж Роналду, отриманий у 2017-му.

«Золотий м’яч усіх часів» не є окремою офіційною нагородою. Це ініціатива з відкритим голосуванням уболівальників, участь у якому коштувала один євро.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Спочатку організатори планували оголосити підсумки під час цьогорічної церемонії вручення «Золотого м’яча». Однак згодом вони приховали кількість голосів. За проміжними результатами нагорода Роналду за 2008 рік набирала 73% голосів, тоді як «Золотий м’яч» Мессі за 2012-й – лише 9%.

Варто згадати, що у 2008 році Кріштіану Роналду грав за англійський клуб «Манчестер Юнайтед», з яким виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат Англії. Того сезону португалець здобув низку індивідуальних відзнак та закріпився у статусі одного з найкращих футболістів світу. Зокрема, він тоді отримав нагороду «Гравець року ФІФА» та став найкращим бомбардиром Європи – 42 голи.

Загалом серед 12 найкращих за підсумками голосування - нагороди виключно Роналду та Мессі. Одразу після двох рекордсменів розташовується «Золотий м'яч» бразильця Роналдо 2002 року – 13-те місце.

Як відомо, Кріштіану Роналду є п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча» (це 2-й показник в історії) – 2008, 2013, 2014, 2016 та 2017. Мессі є восьмиразовим володарем трофея (абсолютний рекорд) – 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 та 2023.