Аліса Октябрьова не відчуває себе росіянкою

Російська тенісистка Аліса Октябрьова заявила про зміну спортивної приналежності. 17-річна уродженка Москви нині перебуває на завершальній стадії отримання чеського громадянства, повідомляє Tenisovy Svet.

«Я російською спілкуюся тільки вдома з батьками, а все інше життя дуже давно чеською. Я живу в Чехії з одного року. Чесно кажучи, вважаю себе чешкою ​​– у мене і з російською тому проблеми. У Празі школа, друзі, тренери – все чеською. Для мене Прага – дім. Повертатися додому – отже, їхати до Праги. У Росії за все життя я була лише одного разу – на юніорському турнірі Christmas Cup в Москві», – зізналась Октябрьова.

За словами тенісистки, процес отримання чеського громадянства раніше ускладнювався через політичні зміни в країні та міжнародну ситуацію, проте пізніше процедуру було відновлено. Також вона отримала підтримку з боку тенісного клубу Спарта, де тренується з дитинства.

До слова, Октябрьова напередодні стала переможницею юніорського Ролан Гаррос-2026. У фіналі вона обіграла 15-річну китаянку Сіньжань Сунь.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну від російського громадянства відмовилась низка російських тенісисток – Еліна Аванесян (перейшла під прапор Вірменії), Дар'я Касаткіна (Австралія), Оксана Селехметьєва (Іспанія), Варвара Грачова і Ксенія Єфремова (обидві – Франція) та Анастасія Потапова (Австрія).