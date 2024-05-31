Фільм «Мирні люди» відкриє фестиваль

21-й Міжнародний кінофестиваль документального кіно про права людини Docudays UA відкривається у Києві, він пройде з 31 травня по 9 червня 2024 року. Його тема: «10 років триденної війни, яка триває три сторіччя». За словами організаторів кінофестивалю, цьогоріч підніматимуться теми збереження історичної пам'яті, циклічності історії, пошуку ідентичності, відповідальності та покарання воєнних злочинців.

Зокрема, під час кінофестивалю в рамках титульної програми покажуть шість фільмів. Серед них – документальний фільм «Мирні люди» українсько-канадської режисерки Оксани Карпович, що отримав дві нагороди цьогорічного Берлінського кінофестивалю (Приз Amnesty International та приз екуменічного журі).

Фільм є нетрадиційним роуд-муві деокупованими українськими територіями, яке демонструє руйнування, спричинені повномасштабним російським вторгненням. Аудіоряд стрічки побудований на перехоплених телефонних розмовах російських військових з їхніми близькими. Це ті самі далекі від війни «мирні люди», висловлювання яких шокують особливою жорстокістю. «Мирні люди» стане фільмом-відкриття фестивалю. В український прокат картина вийде 29 серпня 2024 року.

Традиційно фільми на Docudays UA змагатимуться в конкурсах DOCU/СВІТ, DOCU/УКРАЇНА та DOCU/КОРОТКО. Новацією 21 Docudays UA є журі Спілки кінокритиків України, яке обере власного переможця/-ницю в національному конкурсі.

Закриє 21 Docudays UA показ «Місії 200» Володимира Сидька. Головна героїня фільму призупинила діяльність свого туристичного бізнесу, за власні кошти придбала рефрижератор і почала перевозити тіла загиблих військових.

Таким чином 21-й кінофестиваль Docudays UA включатиме: кінопрограму (щонайменше 50 фільмів у конкурсних та позаконкурсних секціях), правозахисні події Rights Now!, заходи Архіву війни, дискусії та майстеркласи, індустрійну секцію для професіоналів документального кіно та міждисциплінарну мистецьку програму. Повна програма фестивалю – за посиланням.