Футбольний клуб «Рух» провів перенесений матч другого туру УПЛ проти донецького «Шахтаря». Команди зіграли в середу, 23 вересня, на «Арені Львів». На цей матч прийшло 7983 глядачів.

До цього матчу «Рух» зазнав дві поразки поспіль. І в дебютному сезоні УПЛ очок ще не набирав. Але у матчі проти «Шахтаря» таки зумів набрати залікові бали.

Хоча у першому таймі гості були близькі до того, щоб відкрити рахунок. Але Тете влучив у штангу. Натомість Мисик під час контратаки пробив повз рамку воріт.

Все змінилося у другому таймі. Тарас Степаненко, який вийшов на заміну по перерві, через дві хвилини невдало зрізав м’яч у власні ворота. А на 49-й хвилині «гірники» залишилися у меншості, коли центральний захисник Бондар отримав другу жовту картку.

«Рух» же такою перевагою не скористався, пропустивши гол на 67-й хвилині – Тайсон помітив забігання Марлоса між центральних захисників у штрафний майданчик. А вже там півзахисник без проблем обіграв Бандуру та зрівняв рахунок.

Згодом і «Рух», і «Шахтар» були близькі до того, щоб забити переможний гол. Але вирвати перемогу для своєї команди жодному з гравців не вдалося. Тож матч так і закінчився внічию.

Рух – Шахтар 1:1

Голи: Степаненко, 47 (авт) – Марлос, 67

Вилучення: Бондар, 49

«Рух» набирає перші очки в чемпіонаті. «Шахтар» же не виграє два матчі поспіль.