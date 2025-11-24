Триває український прокат фільму Павла Острікова «Ти – космос». Це історія космічного далекобійника Андрія Мельника, який опинився у космосі сам, у супроводі лише робота Макса. Після раптового вибуху Землі Андрій (Володимир Кравчук) думає, що залишився єдиною людиною у Всесвіті. Проте він отримує сигнал від француженки Катрін, яка також залишилась сама на космічному кораблі.

Фільм поєднує відчуття безмежного простору та повної ізоляції. Відразу згадується, що схоже відчуття було й на фільмі Альфонсо Куарона «Гравітація». Проте є й інші стрічки, що розповідають про самотність у величному та величезному космосі. Тож варто піти у кіно на один з найкращих українських фільмів останнього часу «Ти – космос», а потім підсилити враження іншим кіно.

«Гравітація» (Gravity, 2013)

Фільм Альфонсо Куарона розповідає про катастрофу під час ремонтних робіт у відкритому космосі. Астронавтка Раян Стоун (Сандра Буллок), що займалася ремонтом космічного телескопа «Габбл», та ветеран-астронавт Метт Ковальський (Джордж Клуні), командир експедиції на космічному човнику, виявляються єдиними членами команди корабля, що вижили після його зіткнення з космічним сміттям, яке виникло в результаті підриву російського військового супутника. Навколо головних героїв – крижаний космос, а кисню в скафандрах – на лічені години, після чого їх чекає болісна смерть. У спробі врятувати себе і Раян Метт приймає сміливе рішення дістатися до міжнародної космічної станції, використовуючи ресурси вбудованих в скафандри двигунів. Але їх подвиг виявляється марним: бажана станція перетворена в руїни. Фільм отримав нагороду Венеційського кінофестивалю та кілька «Оскарів».

«Космічна Одіссея 2001 року» (2001: A Space Odyssey, 1968)

«Космічна Одіссея» Стенлі Кубрика – визнана класика та один із найкращих фільмів на тему ізоляції у космосі. В основу фільму покладено розповідь Артура Кларка «Вартовий», і лише пізніше, уже за мотивами стрічки, буде написаний однойменний роман. Кубриківська «Одіссея» – історія мандрів по космосу як зовнішньому, так і внутрішньому. І ці мандри тривають не тільки в просторі, але і в часі. Екіпаж корабля Discovery One в особі капітанів Дейва Боумена та Френка Пула, а також бортового комп’ютера на базі штучного інтелекту HAL 9000 вирушає в дослідницьку місію до Юпітера.

«Марсіянин» (The Martian, 2015)

Події фільму розгортаються на Марсі. Місія «Арес-3» під час своєї роботи на поверхні планети зіткнулася з аварійною ситуацією і змушена була терміново відлітати. В інженера і біолога Марка Вотні (Метт Даймон) через піщану бурю пошкодився скафандр. Його визнали мертвим і залишили на Марсі. Через деякий час вчений приходить до тями. Тепер, аби вижити, йому необхідно дочекатися прильоту чергової місії на Марс. А для цього потрібно на чотири роки розтягнути скромний запас провіанту.

Фантастичний фільм Рідлі Скотта «Марсіянин» – екранізація однойменного роману американця Енді Віра. Це єдина опублікована його книга. Більшу частину свого часу він приділяє програмуванню.

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

«Перша людина» (First Man, 2018)

Фільм розповідає про реальні події, що відбулися в сімдесяті роки минулого століття. У цей час у центрі НАСА розпочалася підготовка групи молодих людей для польоту на місяць Землі. Серед десятків претендентів щасливий квиток випав Нілу Армстронгу. Вся країна з хвилюванням та надією стежила за кожним кроком свого героя. Що ж насправді відчував космонавт на безлюдній позаземній поверхні?

«Кохання» (Love, 2011)

Після втрати звʼязку із Землею астронавт Лі Міллер залишається без засобів для існування на орбіті, на самоті на борту міжнародної космічної станції. Час спливає, і система життєзабезпечення поступово виснажується. Лі намагається зберегти здоровий глузд, щоб залишатися живим. Його світом стає самотнє існування в замкнутому просторі. У полоні космосу Лі бореться не лише за життя тіла, а й за здоровʼя розуму. Його єдині супутники – звуки апаратів та темрява поза ілюмінаторами.

«На висоті» (High Life, 2018)

У науково-фантастичному фільмі Клер Дені головні ролі зіграли Роберт Паттінсон та Жюльєтт Бінош. Дія стрічки відбувається у космосі на дослідницькій станції. Монте працює на станції сам та доглядає немовля. Він посилає звіт про свою роботу через бортовий компʼютер, зокрема, повідомляє, що для економії електроенергії він вирішив скинути баласт з корабля – тобто тіла кількох раніше померлих чоловіків та жінок. Виявляється, що групі злочинців, засуджених до смертної кари, як заміну покарання було наказано здійснити експерименти щодо можливого відбору енергії від чорної діри. Вони проведуть все своє життя на станції і ніколи не зможуть повернутися на Землю. Водночас керівник місії доктор Дібс проводила низку експериментів щодо продовження життя на станції.

«Люсі у небесах» (Lucy in the Sky, 2019)

Цей фільм не так про життя у космосі, як про його наслідки. Астронавтка Люсі Кола (Наталі Портман) провела кілька днів на орбіті, і цей досвід назавжди змінив її погляд на світ. Повернувшись на Землю до люблячого чоловіка і племінниці, вона з подивом помічає, наскільки звичні речі почали здаватися їй дрібними, звичайними та майже неважливими. Космос відкриває нові горизонти не тільки у Всесвіті, а й усередині людини. Тепер Люсі прагне повернутися туди знову.

На головному фото – кадр з фільму «Ти – космос».