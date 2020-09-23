Правоохоронці провели обшуки в офісах заводу та в помешканнях його керівників

СБУ спільно з поліцією викрили керівників ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», який розміщений на вул. Залізничній у Львові і входить до структури Укрзалізниці, на крадіжках металобрухту з підприємства. За даними правоохоронців, керівники заводу привласнили щонайменше 22 тонни металу на майже 1 млн грн.

У середу, 23 вересня, в СБУ Львівщини повідомили про викриття схеми крадіжки брухту кольорових та чорних металів з підприємства. Керівники заводу підробляли юридичну та фінансову звітність. За фіктивними документами металобрухт нібито повертався фірмам, які раніше здійснювали на заводі технічне обслуговування і ремонт техніки та рухомого складу.

Насправді брухт кольорових та чорних металів вивозили на територію афілійованих з керівництвом заводу комерційних структур для реалізації. Наразі задокументовано епізод, за яким керівники заводу привласнили понад 22 тонни металу на майже 1 млн грн. Під час інвентаризації СБУ виявила на підприємстві ще 891 тонну необлікованого брухту кольорових та чорних металів.

Правоохоронці провели обшуки в офісах заводу та в помешканнях його керівників та вилучили фінансово-господарську документацію та інші матеріали.

Також встановлено причетність до схеми колишніх керівників заводу. Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.