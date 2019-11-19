СБУ заблокувала нелегальний видобуток вугілля на Донбасі на 8 млн грн

СБУ заблокувала нелегальний видобуток вугілля в промислових масштабах на Донбасі. Збиток державі оцінили на 8 млн грн. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Шестеро людей з Києва, Покровська і тимчасово окупованого Єнакієвого організували протиправний видобуток корисних копалин на території закритої шахти "Гірник". Вибірка вугілля на підпільному підприємстві відбувалася цілодобово, у дві зміни, без дотримання правил безпеки. Працювало більш ніж 30 гірників», – ідеться в повідомленні.

Видобуте вугілля легалізували двома способами: використовуючи підроблену документацію одного з вугільних підприємств регіону, а також за допомогою фіктивних фінансово-господарських операцій. Вугілля збували в установи та організації Дніпропетровської, Запорізької та низки західних областей України. За пів року нелегальної роботи зловмисники встигли видобути майже 2,5 тис. тонн вугілля. З

а висновком експертів, ця діяльність могла призвести до екологічної катастрофи: зростала небезпека зсувів і протікання підземних вод, що несло реальну загрозу життю і здоров'ю місцевих жителів. Під час обшуків, проведених на місці незаконного видобутку і за місцем проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили шахтне обладнання, транспортні засоби, банківські картки, печатки та штампи підприємств, залучених до злочинної схеми, а також документи, що доводять незаконні оборудки.

У рамках відкритого кримінального провадження проводять слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.