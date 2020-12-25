Окрім фальшивих грошей, затримані мали при собі підроблені посвідчення працівників силових структур

Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що викрила організоване угруповання, яке спеціалізувалося на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах на території Києва і Київської області.

Як повідомила прес-служба СБУ в четвер, 24 грудня, до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Фігуранти займалися збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки.

«У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували кілька фактів протиправної діяльності зловмисників. За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані “підробки” мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют», – сказано в повідомленні.

Під час обшуків в учасників угруповання правоохоронці вилучили купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотики, а також посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.

Фото СБУ

Наразі їм повідомлено про підозри в збуті фальшивих грошей групою осіб у великому розмірі. Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.