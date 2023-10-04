Хворі потрапили до інфекційної лікарні 28 вересня

Сімох пацієнтів, які потрапили до Львівської обласної інфекційної лікарі після отруєння у «Львівській майстерні шоколаду» 28 вересня, вже виписали з лікарні. Ще двоє хворих перебувають на стаціонарному лікуванні. Причиною їхнього нездужання стала умовно-патогенна флора.

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко повідомила ZAXID.NET, що сальмонели у хворих не виявили. Під час досліджень у них виявили умовно-патогенну флору, зокрема, цитробактер. У продуктах, які брали на дослідження, також виявили умовно-патогенну флору.

Мікроорганізми умовно-патогенної флори, як пояснили лікарі, присутні і у здорових людей в помірних кількостях. А ось коли їх кількість за певних умов різко збільшується і перевищує допустиму норму, тоді це призводить до виникнення захворювань. Вони провокують не надто важкі отруєння.

Як повідомив ZAXID.NET директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, всього до лікарні було госпіталізовано дев’ ять хворих. Сімох пацієнтів, які стажувалися у «Майстерні шоколаду», вже виписали з лікарні. Ще двоє перебуває на стаціонарному лікуванні.

«Двоє хворих, які ще є у лікарні, поступили на лікування пізніше. Але у них позитивна динаміка, і якщо так буде і надалі, то їх до кінця тижня також випишуть з лікарні», – каже Сергій Федоренко.

За словами головного спеціаліста відділу Держпродспоживслуби у Львівській області Мирослава Гушула, у баклабораторії і у сировині, яка відбирался на дослідження, виявлено умовно-патогенну флору, але у якій саме поки що не сказали. Результати досліджень мають надіслати вже найближчим часом.

Нагадаємо, сімох працівників, які проходять стажування у «Львівській майстерні шоколаду», госпіталізували до інфекційної лікарні з гострою кишковою інфекцією 28 вересня. Ще двоє працівників звернулися по допомогу пізніше. У закладі повідомили, що їхні працівники отруїлись обідами, які привезла кейтерингова фірма.