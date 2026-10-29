Анімація вийде у прокат у 2027 році

Сергій Жадан озвучив одного з героїв майбутньої української анімації «Наша Файта». Письменник приєднався до Олександра Рудинського, Олексія Гнатковського, співачки Fiїnka та стендаперки Лєри Мандзюк, які озвучують персонажів фільму. «Наша Файта» вийде в кіно у 2027 році до 100-річчя української анімації.

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Жадан озвучив кота Річарда. Про участь письменника та музиканта команда фільму та Жадан повідомили до Міжнародного дня анімації, який відзначають 28 жовтня. «Нашу Файту» створюють студія Animagrad та ужгородська студія «Наша Файта». Креативний продюсер – режисер фільмів «Мої думки тихі» та «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіч.



Персонаж Жадана – кіт Річард, батько головного кота фільму Мікі, якого озвучує Олексій Гнатковський. Саме кіт Річард розповідає головному герою Сергію нелегку правду про його нового друга й напарника.

«Кіт Річард – суворий, упевнений у собі батько, чий авторитет має відчуватися в голосі. Й саме це я почув у низькому, трохи хрипкому тембрі Сергія Жадана. При цьому Сергій говорить природно, без зайвої театральності й уміє після майже монотонної подачі одним наголосом чи паузою підсвітити потрібне слово», – розповів Антоніо Лукіч.

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Персонаж Жадана – кіт Річард

Мультфільм «Наша файта» розповість історію Сергія Пунька – самотнього заправника, чиє життя змінюється після помилки янгола смерті, який відправляє чоловіка на небеса. Сергій отримує другий шанс на життя і має повернутися на Землю, щоб знайти хоча б одну людину, який він потрібен.

Студія Animagrad, яка працює над фільмом, створила найуспішнішу українську анімацію часів незалежності «Мавка. Лісова пісня». Цей мультфільм вийшов у 148 країнах і зібрав понад 21 млн доларів у всьому світі. Нещодавно команда фільму поділилась, що до виробництва долучилась чеська студія PFX та режисер Ян Саска, який двічі потрапляв у шорт-лист премії «Оскар».

Інших персонажів «Нашої Файти» озвучують Олександр Рудинський («Тиха Нава», «Ховаючи колишню»), Олексій Гнатковський («Довбуш»), стендаперка Лєра Мандзюк, співачка Fiїnka та учасник гурту «Курган & Агрегат» Раміль Насіров.



«Наша Файта» вийде у прокат у 2027 році.