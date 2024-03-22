«Шахтар» оштрафує Хусрава Тоірова на 300 тис. грн

Донецький «Шахтар» оштрафує свого футболіста Хусрава Тоірова на місячну зарплату через лайк під постом про перемогу збірної Росії з футболу. Про це 22 березня повідомило Суспільне.

Напередодні Сербія стала першою європейською збірною від початку повномасштабного вторгенння до України, що провела матч з РФ. Зустріч відбувалася в Москві та завершилася перемогою господарів 4:0. 19-річний таджицький вінгер «Шахтаря» Хусрав Тоіров уподобав допис російського видання з результатом матчу.

Тепер його оштрафують на місячну зарплатню. За інформацією «Футбол 24», місячна зарплатня Тоірова становить 300 тис. грн. В клубі підтвердили, що ці кошти підуть на забезпечення українських військових.

«У “Шахтарі” бачили реакцію Хусрава Тоірова під постом про перемогу країни-агресора. Вважаємо це недопустимою та ганебною поведінкою», – йдеться у заяві донецької команди.

Хусрав Тоіров – таджицький футболіст донецького «Шахтаря» та молодіжної збірної Таджикистану. У 2021 році перейшов у «Динамо Душанбе», але так і не зіграв жодного матчу за цей клуб і вже в 2022 році перейшов до казахстанського клубу «Атирау». Дебютував у Кубку Казахстану 13 серпня 2022 року. 1 березня 2023 року донецький «Шахтар» офіційно оголосив про підписання контракту з Тоіровим до 2028 року.