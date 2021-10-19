«Гірники» лишаються на останньому місці турнірної таблиці та мають всі шанси вилетіти з турніру

ФК «Шахтар» у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів поступився на НСК «Олімпійський» мадридському «Реалу». Матч у Києві завершився з розгромним для «гірників» рахунком 0:5.

Обидві команди були налаштовані лише на перемогу, адже «Шахтар» перебував на останньому місці турнірної таблиці, а «Реал» в попередньому турі несподівано втратив очки, програвши тираспольському турніру. Перші 15 хвилин минули досить спокійно та обережно. Лише на 19 хвилині «Реал» провів першу дійсно небезпечну атаку: шанс забити мав Каземіро, але добре відіграли оборонці «гірників». У відповідь за кілька хвилин у контратаку вибіг Манор Соломон, але Тете не зміг дотягнутися до м’яча після його прострілу – тепер вже добре зіграла оборона «Реала».

Мадридці продовжували тиснути і пробували пробити по воротах, тоді як «Шахтарю» постійно бракувало останнього удару. Статистику змінив на 37 хвилині капітан донеччан Сергій Кривцов: намагаючись вибити м’яч після подачі Лукаса Васкеса, аби той не дістався Каріму Бензема, але натомість зрізав його у власні ворота без шансів для Анатолія Трубіна – 1:0 на користь гостей. До кінця тайму гра «Шахтаря» не покращилася: господарі поля нанесли лише один удар по воротах суперника, тоді як «Реал» – 15.

У перерві Роберто Де Дзербі провів дві заміни, випустивши на поле Марлоса та Маркоса Антоніо, проте ситуацію це не поліпшило. Уже на 51 хвилині Жуніур Вінісіус після подачі Луки Модріча вийшов один на один з Трубіним та подвоїв перевагу «Реала». Уже за 5 хвилин він оформив дубль, обійшовши всіх захисників «гірників» на лівому фланзі та пробивши з гострого кута в дальню стінку воріт.

На 65 хвилин рахунок на табло став розпачливим для «Шахтаря». Бензема віддав на хід Вінісіусу по лівому флангу, який у свою чергу відпасував у центр на Родріго, а той, навіть перебуваючи в оточенні захисників, зумів пробити точно по воротах – 4:0. Після цього «Шахтар» отримав свій шанс відіграти хоча б один м’яч, та Тібо Куртуа потягнув удар і Фернандо, і Марлоса. Уже в додатковий час останній гвіздочок у труну надій донеччан забив Бензема – 0:5. «Гірники» лишаються на останньому місці турнірної таблиці та мають всі шанси вилетіти з турніру і не потрапити навіть до Ліги Європи.

У паралельному матчі «Інтер» у Мілані перервав переможну серію тираспольського «Шерифа», обігравши молдовський клуб з рахунком 3:1. На екваторі групового етапу турнірна таблиця групи D виглядає наступним чином: