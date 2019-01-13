Культура
Щедрий вечір, добрий вечір
Чи вмієте ви правильно святкувати Старий Новий рік? ТестКатерина Родак, сьогодні 705 0
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14 січня відзначається так званий Старий Новий рік (за юліанським календарем) та «другий празник» після Різдва – Святого Василя. У вечір 13 січня, у свято Маланки або Щедрий вечір, прийнято накривати на стіл, співати щедрівки та перевдягатись у фольклорних персонажів та тварин. Ці свята –гарний привід провести час з близькими і сповна насолодитись традиціями.
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