Свято Різдва у Львові – гарна нагода піти та послухати музику чи подивитись виставу усією родиною Саме добірку подій, які можна відвідати у Львові разом ми й зібрали.

22 грудня, понеділок

«Різдвяні історії». Відкриття виставки матеріалів із фондової збірки музею Соломії Крушельницької

Виставка є своєрідною збіркою святочних оповідей. Їхніми героями стають видатні українські музиканти: Соломія Крушельницька, Модест Менцинський, Михайло Голинський, Олександр Кошиць та інші. А свідками цих історій виступають унікальні експонати з фондової збірки музею: поштівки, нотні видання, платівки, афіші та інші матеріали, що зберігають атмосферу минулих Різдвяних свят. Під час відкриття звучатиме знаменита мелодія «Щедрика». А особливим подарунком для відвідувачів стане святковий перепис від Соломії Крушельницької, її автентичний різдвяний рецепт, яким можна буде поділитися у родинному колі. Виставка триватиме до кінця січня 2026.

Музей Соломії Крушельницької, 16:00

23 грудня, вівторок

Концерт «Хор Гомін”. Той самий Щедрик»

Львівський муніципальний хор «Гомін» під дириґуванням Вадима Яценка наповнить простір світлом, любов’ю та тією єдністю, яку ми всі шукаємо у зимові свята. «Той самий Щедрик» – це особливий подарунок для всіх мешканців міста. Впустіть у свою душу щастя та надію у цей неповторний святковий вечір.

Програма:

Рубен Толмачов – «В глибокій долині»

Василь Барвінський – «Що то за предиво»

Іван Небесний – «Ой як прилітали та й два соколоньки»

Віктор Грицишин – «У надії Божа мати»

Ганна Гаврилець – «Ой в полі, в полі»

Ганна Гаврилець – «Гой, питалася княжа корона»

Ганна Гаврилець – «Ой у місті Вифлеємі»

Ганна Гаврилець – «Коза»

Сергій Мироненко – «Плила красуня»

Михайло Гайворонський – «Колядка та Щедрівка»

Ганна Гаврилець – «Зажурилися гори й долини»

Ганна Гаврилець – «У Вифлеємі дивна новина»

Яків Яциневич – «Бог ся Рождає»

Микола Леонтович – «Щедрик»

Театр імені Марії Заньковецької, 16:30

24 грудня, середа

Концерт «Різдвяна органна музика при свічках»

Почуйте найбільший історичний концертний орган України – львівський Rieger-Kloss. Він славиться своєю потужністю та елегантністю, адже цей велетень має близько 5000 труб і 60 регістрів. Його регістри наслідують грім і труби, людський голос і звуки флейти.

Виконавиця:

Світлана Позднишева – орган

Програма:

Антоніо Солер – Фанфари імператора”

Георг Фрідріх Гендель – Концерт для органа № 6 сі-бемоль мажор, ор. 4, HWV 294

Дежо д'Антальфі – Різдвяні дзвони”

Ганс-Андре Штамм – Токата Гаеліка, Під зоряним небом

Валерій Антонюк – Чотири тональні прелюдії

Сербан Нічіфор – Три німецьких різдвяних хорали (3 German Christmas Chorals)

Теодор Дюбуа – У раю та Хай буде світло

Львівський органний зал, 22:00

25 грудня, четвер

Фестиваль Пампуха та Глінтвейну

Після років успіху свято пампуха трансформується у Фестиваль Пампуха та Глінтвейну і триватиме протягом чотирьох днів: з 25 по 28 грудня. Місце проведення свята – територія Львівського палацу мистецтв, щоденно від 14:00 до 21:00. Організатори Фестивалю Пампуха та Глінтвейну обіцяють створити унікальний простір, де глибокі українські традиції поєднаються з сучасною естетикою, якісною гастрономією та важливою благодійною місією. Тут будуть колядувати, вертепувати, а головною подією стане Конкурс Вертепів, що збере найколоритніші колективи з регіону. Культурну програму на вуличній сцені довершать вечірні концерти улюблених виконавців, а також різноманітні майстер-класи. У межах Фестивалю Пампуха та Глінтвейну буде організовано збір коштів на підтримку найменших пацієнтів Львівського ОХМАТДИТу. Донати скерують на придбання спеціальних крісел для методу «кенгуру» у відділенні реанімації новонароджених.

Львівський палац мистецтв, 12:00-21:00

26 грудня, п’ятниця

Циркова шоувистава «Вартові мрій»

«Вартові Мрій» ‒ це видовище, яке поєднує в собі танцювальні виступи, акробатику та інноваційні візуальні ефекти. На сцені виступлять талановиті танцюристи, циркові артисти, акробати та гімнасти. Це чарівна історія про віру в себе, надію та силу добра, яка нагадає глядачам, що дива трапляються, якщо в них щиро вірити. Режисером-постановником нового сезону став Андрій Віблий. Особливої магії шоу додає чарівний саундтрек, створений Світланою Тарабаровою та Мілошем Єлічем, клавішником і аранжувальником гурту «Океан Ельзи».

Львівський цирк, 16:00

Концерт «Соломія Чубай. Різдво - час вірити в дива»

У другий день Різдвяних Свят відбудеться святковий концерт Соломії Чубай «Різдво ‒ час вірити в Дива» (на головному фото).

Зі співачкою виступатиме Галицький камерний хор «Євшан» та друзі-музиканти. У концертній програмі звучатимуть прем’єри композицій із альбому-новинки «Світло Різдва», традиційні колядки у супроводі хору, зокрема твори відомих українських композиторів, серед яких ‒ легендарний «Щедрик» Миколи Леонтовича. А також колядки й щедрівки, яких Соломію в дитинстві навчила її бабуся. Тепер цим неоціненним спадком родинної пам’яті співачка ділиться із гостями своїх концертів. Не обійдеться й без уже знаних пісень з проєкту «Колискові для Олекси», а також авторських творів у новому звучанні.

Центр Довженка, 19:00

27 грудня, субота

Колядники з Криворівні у Домі Франка

У карпатському селі Криворівня від Різдва до Йордану чоловіки йдуть у Велику коляду, колядують на потреби місцевої церкви. Така традиція у 80-ті роки мала усі шанси зникнути назавжди. «Добрих 50 років ми були під радянською владою і небагато бракувало, аби ми втратили оту велику традицію коляди, але слава Богу, ще жили старі «берези», які передали нам, молодшим, ті свої знання, ті тексти, якими ми послуговуємося до тепер і ще свої мусимо додавати потрошки», ‒ розповідає «береза» колядницької партії з Криворівні Василь Зеленчук. Частина криворівнян цьогоріч уже традиційно приїде колядувати до Львова.

Галявина Дому Франка. 16:00

«Таємниця Новорічного Танцю»

У Львівській національній опері відбудеться святковий концерт «Таємниця Новорічного Танцю» — звітний виступ учнів хореографічної школи, присвячений періоду Різдвяно-Новорічних Свят. На сцену вийдуть діти різного віку, які навчаються класичного балету та хореографії у Львівській хореографічній школі, — майбутнє балетної сцени. Юні артисти представлять танцювальні номери, над якими працювали протягом навчального року, поєднуючи класичну школу, сценічну культуру та святкову атмосферу Різдва. Концерт «Таємниця Новорічного Танцю» має не лише мистецький, а й просвітницький характер. Подія може стати поштовхом для батьків і дітей, які замислюються над вибором позашкільної освіти: глядачі матимуть змогу побачити результат системного навчання балету та зрозуміти, як виглядає шлях дитини у світі хореографії: від перших кроків у танцювальному залі — до сцени великого театру. Маленькі та дорослі вихованці школи хореографії продемонструють свої здобутки у танці: витончені па, пластичність рухів і артистизм створять святкову атмосферу та надихнуть на нові мистецькі звершення.

Львівська опера, 12:00

28 грудня, неділя

Електроакустичний перформанс Алли Загайкевич Songs of Odisseus

Електроакустичний перформанс Songs of Odisseus Алли Загайкевич є певним підсумках творчих досліджень 2024 - 2025 років, присвячених темі Одісея. Воїна та мандрівника. Його подорожей. Його відчуттів. Його вибору. Проєкт інспірований романом Володимира Єрмоленка «Ловець океану». Алла Загайкевич – композиторка, кураторка мистецьких проєктів, перформерка. Композиторка поєднує роботу в академічних жанрах (симфонічна, камерна, електроакустична музика, опера) та сучасному медіа-мистецтві (аудіо – візуальні інсталяції, електроакустичні перформанси, музика до кіно, відео-арту, театру). З середини 90-их років активно пропагує академічну електронну музику в Україні, співпрацює з музикантами експериментальної електронної музики.

Jam Factory Art Center, 19:00