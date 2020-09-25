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Щороку участь в карнавалі беруть декілька мільйонів людей

Щорічний карнавал у Ріо-де-Жанейро не відбудеться у лютому 2021 року через зростання кількості інфікованих коронавірусом. Про це заявили представники Незалежної ліги шкіл самби (Liesa) після пленарного засідання організації, повідомляє «Бабель» з посиланням на видання Globo.

«Це не скасування, а перенесення термінів і пошук рішення. У лютому парад проводити не можна. Ми шукаємо альтернативу», – заявив президент Liesa Хорхе Кастанейра.

За словами організаторів дійства, термін проведення карнавалу залежатиме від дати винайдення вакцини від коронавірусу і початку імунізації.

Зазначимо, що Бразилія є третьою у світі за захворюваністю на коронавірус – інфіковані 4,7 млн осіб. Близько 140 тис. людей в країні померли від цієї хвороби.

Раніше через пандемію коронавірусу а найбільшому місті Бразилії Сан-Паулу на невизначений термін перенесли карнавал, який мав відбутися в лютому наступного року. Також з липня на листопад був перенесений «Марш в ім'я Ісуса», який щороку збирає мільйони людей.