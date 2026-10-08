Штори створюють додатковий бар’єр між кімнатою та холодним вікном

Штори на вікнах справді можуть допомогти зберегти тепло в оселі в холодну пору року. Вони створюють додатковий бар’єр між кімнатою та холодним вікном. Martha Stewart розповідає, коли варто закривати штори, щоб у квартирі зберігалася оптимальна температура.

Навіщо закривати штори на вікнах у холодну пору року?

Тепло залишається всередині. Будь-які штори створюють ізоляційний шар, який допомагає зберігати тепло.

Менше протягів. Навіть у добре встановлених вікнах можуть залишатися невеликі щілини, через які до приміщення потрапляє холодне повітря. Щільні штори допомагають зменшити протяги та втрати тепла.

Зменшення витрат на опалення. Закриття вікон теплими або просто щільними шторами значно зменшує рахунки за опалення взимку: до 20% у будинках зі старими вікнами й до 10% – із новими.

Зменшення конденсації та вологи. На холодному склі може накопичуватися конденсат, а надлишок вологи з часом сприяє появі цвілі навколо віконної рами. Щільні штори допомагають зменшити втрати тепла й підтримувати стабільнішу температуру біля вікна, однак вони не повинні перешкоджати циркуляції повітря. Це допоможе знизити ризик утворення конденсату та захистити оздоблення, фарбу й прилеглі поверхні від вологи та цвілі.

Чим можна утеплити вікна?

Термоштори. Вони захищають від протягів, утримують тепле повітря. Закривайте їх на ніч або коли температура знижується, а вдень відкривайте, щоб впустити сонце.

Ролетні чи сотоподібні штори. Вони створюють повітряні кишені, які також ізолюють кімнату від холодного повітря. Їх слід повністю опускати на ніч.

Плівка для вікон створює герметичний шар повітря та зберігає тепло. Її можна наклеїти на двосторонній скотч.