Простий спосіб менше платити за опалення: що робити зі шторами взимку
Штори створюють додатковий бар’єр між кімнатою та холодним вікном
Штори на вікнах справді можуть допомогти зберегти тепло в оселі в холодну пору року. Вони створюють додатковий бар’єр між кімнатою та холодним вікном. Martha Stewart розповідає, коли варто закривати штори, щоб у квартирі зберігалася оптимальна температура.
Навіщо закривати штори на вікнах у холодну пору року?
- Тепло залишається всередині. Будь-які штори створюють ізоляційний шар, який допомагає зберігати тепло.
- Менше протягів. Навіть у добре встановлених вікнах можуть залишатися невеликі щілини, через які до приміщення потрапляє холодне повітря. Щільні штори допомагають зменшити протяги та втрати тепла.
- Зменшення витрат на опалення. Закриття вікон теплими або просто щільними шторами значно зменшує рахунки за опалення взимку: до 20% у будинках зі старими вікнами й до 10% – із новими.
- Зменшення конденсації та вологи. На холодному склі може накопичуватися конденсат, а надлишок вологи з часом сприяє появі цвілі навколо віконної рами. Щільні штори допомагають зменшити втрати тепла й підтримувати стабільнішу температуру біля вікна, однак вони не повинні перешкоджати циркуляції повітря. Це допоможе знизити ризик утворення конденсату та захистити оздоблення, фарбу й прилеглі поверхні від вологи та цвілі.
Чим можна утеплити вікна?
- Термоштори. Вони захищають від протягів, утримують тепле повітря. Закривайте їх на ніч або коли температура знижується, а вдень відкривайте, щоб впустити сонце.
- Ролетні чи сотоподібні штори. Вони створюють повітряні кишені, які також ізолюють кімнату від холодного повітря. Їх слід повністю опускати на ніч.
- Плівка для вікон створює герметичний шар повітря та зберігає тепло. Її можна наклеїти на двосторонній скотч.
- Повітряно-бульбашкова плівка. Це більш бюджетний варіант, який також допоможе створити додатковий шар ізоляції. Щоб накрити вікна такою плівкою, злегка збризніть скло водою, а потім щільно притисніть плівку до скла так, щоб бульбашки були спрямовані до вікна.
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