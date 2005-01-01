Штучний інтелект створив перший в історії фільм

«Zone Out» схожий на артхаусний науково-фантастичний фільм жахів

Штучний інтелект уперше в історіх створив короткометражний фільм. На створення стрічки мережі знадобилося 48 годин.

Фільм змонтувала нейромережа, яка обрала для себе ім'я Бенджамін, повдіомляє сайт Wired.

Як зазначає видання, фільм «Zone Out» схожий на артхаусний науково-фантастичний фільм жахів.

Перед тим, як взятися за фільм нейромережа вивчила практикувалася у сценарній кілька сотень реальних сценаріїв. Також штучний інтелект «передивився» низку старих чорно-білих фільмів.

Раніше ця нейромережа написала сценарій науково-фантастичного фільму Sunspring, який екранізували з зіркою серіалу «Кремнієва Долина» Томасом Міддлдітчем у головній ролі.