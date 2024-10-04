У продовженні повернуться Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант

Сиквел комедії про світ моди «Диявол носить Prada» почнуть знімати 30 листопада. Видання Production List повідомило орієнтовну дату старту зйомок другої частини знаменитого фільму.

У продовженні повернуться Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі. Сюжет розповість про Міранду Прістлі, яка переживає занепад у своїй кар’єрі та кризу традиційного журнального бізнесу. Щоб пожвавити своє видання «Подіум», вона просить допомоги у своєї колишньої асистентки Емілі (Блант), яка обіймає високу посаду в групі люксових брендів.

Режисером сиквела стане автор першої частини Девід Френкел. Над продовженням також працює сценаристка Алін Брош МакКенна. Оригінальний фільм дебютував на екранах у 2006 році та зібрав 326 млн доларів у світовому прокаті.