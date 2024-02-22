Степаненки подякували італійцям за підтримку українців у боротьбі і попросили не збавляти обертів

У четвер, 22 лютого, сім’я Степаненків отримала «медаль опору українського народу» від італійського уряду. Про це повідомили у реабілітаційному центрі «Незламні» (Unbroken). Мама разом з двома дітьми у 2022 році потрапили під обстріл вокзалу у Краматорську.

З нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Італія розробила серію унікальних медалей. 65 євро від продажу кожної підуть на допомогу центру дитячої реабілітації Unbroken kids, де лікують дітей із найважчими осколковими, мінно-вибуховими травмами, кульовими пораненнями, ампутаціями, термічними травмами. Монети розробив Державний поліграфічний інститут і монетний двір Міністерства економіки та фінансів Італії. Загалом планується зібрати близько півмільйона євро.



Одну з перших «медалей опору українського народу» отримала сімʼя Степаненків. Їх для цього запросили до Риму. Степаненки подякували італійцям за підтримку українців у боротьбі і попросили не збавляти обертів.

Нагадаємо, Наталя та Яна Степаненки втратили ноги внаслідок обстрілу вокзалу у Краматорську. Мама залишилася без лівої кінцівки, а 12-річна Яна втратила обидві ноги. Після протезування у США, через рік, сімʼя повернулася до Львова і продовжує реабілітацію та щорічні протезування для Яни в Україні.