Син Девіда Боуі запустив читацький марафон в пам’ять про батька

КультураОльга Перехрест, сьогодні, 17:39710

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Син Девіда Боуі запустив читацький марафон в пам’ять про батька
У 2013 році офіційний сайт музиканта опублікував топ-100 книжок - саме їх і треба прочитати

Режисер Дункан Джонс оголосив про початок читацького марафону, присвяченого пам’яті його батька, відомого музиканта Девіда Боуі. Про це режисер написав 27 грудня на своїй сторінці у Twitter.

Раніше, у 2013 році, на офіційному сайті Девіда Боуі опублікували 100 улюблених книг музиканта. Саме ці книги планує прочитати його син Дункан Джонс. Першою книжкою стане роман британського письменника Пітера Акройда «Хоксмур». Охочі приєднатись до марафону мають встигнути прочитати його до 1 лютого 2018 року.

Нагадаємо, що Девід Боуі помер 10 січня 2016 року у віці 69 років від раку. Культовий британський співак та автор пісень також був відомий своєю роботою у ролі продюсера, звукорежисера, художника і навіть актора. У 2000 році тижневик New Musical Express назвав Девіда Боуі найвпливовішим музикантом століття.

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