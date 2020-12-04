Вартість квитків починається від 3903 грн у один бік

Українська лоукост-компанія SkyUp відкриває прямі рейси зі Львова на грецький острів Родос. Квитки вже доступні в системі бронювання на сайті перевізника, повідомляє Аvianews.

Рейси почнуть виконувати з 25 травня 2021 року один раз на тиждень – по вівторках. Літак вилітатиме зі Львова о 12:25 та прибуватиме на Родос о 14:50 за місцевим часом. Виліт із Родоса запланований на 15:50. У Львів літак прилітатиме о 18:30.

Квитки в системі бронювання доступні до 5 жовтня. Їх вартість починається від 3903 грн у один бік.

Нагадаємо, що ZAXID.NET склав перелік усіх авіарейсів зі Львова, які виконуватимуть у зимовий період. Актуальні умови в’їзду та транзиту для українців до усіх країн світу, зумовлені пандемією, можна переглянути на інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ. Крім того, українцям, які планують подорож за кордон, рекомендують реєструватися в системі ДРУГ.