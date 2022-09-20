Стартова ціна Марилівського спиртзаводу становила 54 млн грн

Фонд державного майна продав Марилівський спиртзавод на Тернопільщині за 150 млн грн. В процесі торгів вартість підприємства зросла майже у три рази. В підсумку його викупила компанія, що належить народному депутату та власнику агрохолдинга «Вітагро» Сергію Лабазюку. Наразі це другий спиртзавод, проданий в області після початку повномасштабного вторгнення. Напередодні на аукціоні продали майно Кобиловолоцького спиртзаводу за понад 70 млн грн.

Як йдеться на сайті Prozorro.Продажі, аукціон відбувся у вівторок, 20 вересня. В ньому взяли участь чотири компанії. В процесі торгів стартова ціна, встановлена на рівні 54 млн грн, зросла майже втричі до 150 млн грн.

У торгах перемогло підприємство «Вітагро Енерджі», яке, згідно з даними на YouControl, належить хмельницькому підприємцю та народному депутату від фракції «За майбутнє» Сергію Лабазюку.

Марилівський спиртзавод був заснований у 1921 році, востаннє його модернізували у 2018 році. Після підписання договору купівлі-продажу новий власник отримає актив, до якого входять виробничі приміщення та устаткування, зерносклад і 12 одиниць транспорту, повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Також компанії необхідно буде сплатити 50 млн грн на рахунки ДП «Укрспирт» для погашення заборгованостей підприємства.

Це вже третя спроба продати цей завод. Вперше його виставили на торги в 2020 році. Тоді на аукціоні переміг молдовський інвестор, який мав заплатити 120 млн грн. Втім, переможець заявив про невідповідності у описі лота та його реальному стані і подав у суд на Фонд державного майна. В лютому 2022 завод намагались продати вдруге, але безуспішно.