Аліна Паш є однією з восьми фіналістів нацвідбору до Євробачення

Співачка Аліна Паш звинуватила гурт Kalush у плагіаті. На її думку, партія контрабасу у щедрівці «Щедрий вечір» гурту Kalush така ж сама, як і у її пісні «BOSORKANYA».

Про викриття плагіату Аліна Паш повідомила на своїй сторінці в Instagram у вівторок, 26 січня, відразу після того, як гурт Kalush опублікував відео своєї щедрівки. Співачка порівняла музикантів гурту Kalush із конем, який пасеться на чужій галявині.

«Я не знаю, як повноцінно свідомо на це реагувати. Зараз мені просто паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом, хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні, а насправді просто нагло користується. Знаєте, ніби кінь пасеться на чужій галявині, а вона зрозуміло чия. І ґаздиня не дуже буде рада бачити коней, які с**ть на її галявині і їдять її траву», – прокоментувала співачка у сторіс.

Щедрівка «Щедрий вечір», до якої Аліна Паш має претензії, опублікована на Instagram-сторінці гурту Kalush у вівторок, 25 січня.

«Йо! Група Kalush Orchestra ходила колядувати та щедрувати по квартирах на берестейській. Гроші не брали, казали, шо для нас найкраща мотивація це ваш голос на євробаченні. Всім дуже сподобалось, хоча були звичайно і такі шо боялись відкривати, глянувши на нас через дверний отвір», – йдеться у підписі до відео музикантів.

Соліст гурту Kalush Олег Псюк у відповідь співачці зазначив: «Нам не хотілось, щоб так вийшло, дійсно вони схожі».

Саундпродюсер команди Стас Чорний додав: «Мені прикро, що так трапилось. Хочу запевнити, що все це випадково та не спеціально. Ми не рівнялися на жодну з пісень, а просто робили все у творчому потоці. Проте, якщо є претензія у схожості, ми замінимо партію контрабасу на кардинально іншу до офіційного релізу пісні, який відбудеться наступного року».

28-річна співачка Аліна Паш та гурт Kalush стали фіналістами національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2022. Аліна Паш бореться за перемогу із піснею «Тіні забутих предків», а гурт Kalush представив трек «Stefania».