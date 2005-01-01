Співак Іво Бобул святкує 65-річний ювілей

Іво Бобул

17 червня своє 65-річчя святкує народний артист України Іво Бобул – народний артист України, співак, композитор, лауреат багатьох фестивалів.

Іво Бобул нині відомий здебільшого для старшого покоління українців, проте кілька років тому співак укрився славою серед молоді, коли гурт «Танок на Майдані Конґо» створив саркастичну пісню «Іво Бобул», де співака представлено в образі супергероя.

Народився артист 1953 року в селі Тереблече Глибоцького району Буковини в багатодітній сім'ї.



Музикою почав займатися під час навчання в ПТУ на Донеччині, тоді вперше завоював звання лауреата. Творчістю продовжував займатись і після призову до армії. Під час служби їздив із концертами по військових частинах. Став лауреатом Конкурсу військової пісні.



У 1980 р. працював у ВІА «Черемош» Чернівецької обласної філармонії. У 1981 р. був переведений солістом ВІА «Жива вода» Чернівецької обласної філармонії. Під час роботи в колективі була записана перша платівка з піснями композитора Л. Дутківського, які потім стали шлягерами: «Якщо любиш, кохай», «Зоряна ніч», «Краю мій, край», «Я побачив гори».



За великий музичний внесок до української культури був нагороджений: 1995 року – званням «Заслужений артист України»; 1998 року – званням «Народний артист України». У 2000 р. в Іво Бобула з'явилась іменна зірка на Алеї Зірок у Чернівцях.

З уродинами співака на його сторінці у Facebook привітали колеги по сцені, зокрема Віктор Павлік та Світлана Білоножко.

Як пише «Молодий буковинець», нині артист також є помічником народного депутата Миколи Федорука, а нещодавно жартома заявив про свої президентські амбіції.



За його словами, в Україні «потрібно піднімати економіку, дати людям можливість працювати». «Закони повинні бути, які повинні працювати на людей! Демократія — це не вседозволеність, це якісь блага, але не вседозволеність», – заявив артист.

Проте згодом співак заявив, що нині ледве зводить кінці з кінцями та часто звертається по допомогу до старих друзів по музичному цеху. За його словами, нині у нього бувають такі періоди, коли немає грошей на продукти і оплату рахунків.

До 65-річчя Бобула сайт 24 підготував тест з цікавими фактами про життя народного артиста.