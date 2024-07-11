Концерт Максима Бородіна відбудеться у Львові / Фото VINIL concert agency

14 серпня на даху !FESTrepublic із сольною програмою виступить український співак Максим Бородін. Початок концерту о 19:00, повідомили організатори VINIL concert agency.

У супроводі музикантів Максим Бородін виконає найкращі пісні, які вже стали хітами: «Якби не ти», «Не відпускай», «Скажи мені», «Моя країна», «Зозуленька» та багато інших, а також авторські версії відомих українських композицій.

Особливої атмосфери додасть локація, де й відбудеться подія: просто неба на даху !FESTrepublic та із неймовірно красивим видом на нічне місто.

Організатори зазначають, що Максим Бородін вразить усіх своїм потужним голосом та здатністю донести найглибші почуття через музику.

«Запрошуємо на незабутній концерт талановитого Максима Бородіна на даху під зорями! Це буде вечір, наповнений чарівною музикою та магічною атмосферою, тож встигніть зайняти найкращі місця!» – кличуть на концерт організатори VINIL concert agency.

Дата і час концерту:

14 серпня / 19:00 – !FESTrepublic

Квитки можна придбати за посиланням.