Боба Ділана звинувачують у зґвалтуванні 12-річної дівчинки у 1965 році

Культового американського музиканта Боба Ділана звинувачують у зґвалтуванні 12-річної дівчинки у 1965 році. Відповідний позов надійшов до суду Нью-Йорка, пише AFP.

Як повідомляється, жінка, яка назвалася ініціалами J.C., заявила, що 24-річний Ділан у 1965 році нібито неодноразово вчиняв насилля над нею впродовж шести тижнів, «використовуючи свій статус музиканта».

Стверджується, що він постачав її наркотиками і алкоголем і здійснював насильницькі дії сексуального характеру. Ім'я позивачки не називається, але відомо, що вона живе в американському штаті Коннектикут. Насильство нібито відбувалося у готелі Chelsea.

У заяві йдеться, що жінка довго справлялася з емоційної травмою, пережила епізоди тривоги і депресії, що вплинули на її подальше життя.

Представник 80-річного музиканта заявив, що «заява 56-річної давності не відповідає дійсності», пообіцявши «рішуче захищатися».

Хто такий Боб Ділан

Боб Ділан (справжнє ім'я Роберт Аллен Ціммерман) – культовий американський співак, який розпочав свою кар'єру у 1959 році. За цей час він продав понад 100 млн платівок, що зробило його одним із найуспішніших виконавців в історії. Він отримав 12 нагород «Ґреммі», «Оскар» за «Найкращу оригінальну пісню» та «Золотий глобус».

У 2008-му році журі літературної Пулітцерівської премії відзначило Боба Ділана за «глибокий вплив на популярну музику й американську культуру, позначений лірикою виняткової поетичної сили».

Боб Ділан став першим лауреатом Нобелівської премії з літератури, якому її присудили за тексти пісень. У своєму рішенні у жовтні 2016 року Шведська академія пояснила, що премія присуджена за «створення нової поетичної мови в рамках великої американської пісенної традиції». Перемога Ділана, як і його мовчанка щодо присудження премії і відмова приїжджати за нагородою спричинила багато пересудів. Дехто поквапився розтлумачити це як вияв байдужості до нагороди, хоча представники Академії згодом заявили, що рок-музикант дуже цінує присудження йому премії.