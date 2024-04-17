Головні ролі зіграли Бенедикт Камбербетч та Мартін Фрімен

Співавтор серіалу «Шерлок» Марк Гетісс зголосився зняти повнометражне продовження, у якому Бенедикт Камбербетч може повернутися до ролі геніального детектива з Бейкер-стріт, повідомляє Deadline.

Марк Гетісс заявив, що творча команда проекту все ще зацікавлена у створенні повнометражного фільму, який вийшов би на великих екранах. Про це він заявив на церемонії вручення премії Лоуренса Олів'є в лондонському Альберт-голі.

Гетіс створив «Шерлока» разом із Стівеном Моффатом. Нагадаємо, серіал «Шерлок» складається з чотирьох сезонів, які виходили з 2010 до 2017 року. Головні ролі зіграли Бенедикт Камбербетч та Мартін Фрімен.