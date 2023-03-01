Для перевезень компанія готова виділити два танкери

Американська компанія Sustainable Solutions планує запустити два проекти з постачання зрідженого газу в Україну. Один проект передбачає транспортування зрідженого газу танкерами з плавучого терміналу, який, ймовірно, розташовуватиметься на узбережжі Естонії. Другий проект передбачатиме доставку газу спеціальними вантажівками, обладнаними пристроями для регазифікації зрідженого газу. Повністю запустити обидва проекти планують до жовтня 2023-ого.

Про поставки зрідженого газу повідомив генеральний директор Sustainable Solutions Еміль Пенья у середу, 1 березня. За його словами, компанія вже орендувала плавучий термінал з прийому зрідженого газу. Термінал планують розташувати у водах Естонії, яка також зацікавлена в купівлі газу. «В нас є два танкери для перевезення зрідженого газу, які будуть обслуговувати цей термінал. Ми готові запустити цей проект вже до жовтня. При цьому частину газу вже готова викупити Естонія, ще частину – Латвія. Однак більшу частину ми готові запропонувати Україні», – повідомив гендиректор компанії журналістам «Європейської правди».

Щодо перевезень найближчим часом заплановано переговори з українським «Нафтогазом» – Еміль Пенья заявив, що керівництво «Нафтогазу» прибуде наступного тижня, щоб затвердити проекти. Перемовини проведуть у Г'юстоні, штат Техас.

Переводити газ за планом першого проекту компанія планує за допомогою двох танкерів. Компанія очікує запустити перевезення за допомогою танкерів до жовтня 2023 року. Другий проект, за словами Еміля Пеньї, вдасться реалізувати швидше, за кілька місяців – зріджений газ компанія планує перевозити вантажівками, які обладнані для регазифікації. Для перевезень компанія планує розпочинати стажування спеціалізованих водіїв у Польщі. «Наразі ми готові орендувати 10 таких машин, проте в майбутньому їхня кількість може бути збільшена. Звичайно, це не вирішить усіх проблем України з газом. Однак це дозволить диверсифікувати постачання газу, підвищивши енергетичну безпеку України», – розповів Еміль Пенья.