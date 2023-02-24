Зруйнований російською бомбою Охтирський краєзнавчий музей на Сумщині

Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США виділить 7 мільйонів доларів для захисту культурної спадщини України. Про це повідомляє LB посиланням на сайт Держдепараменту.

«Ініціатива підтримуватиме такі заходи, як документування пошкоджених об’єктів і колекцій для підзвітності, захист від пошкоджень і крадіжок, аварійну стабілізацію пошкоджених об’єктів, розробку та впровадження планів збереження та реставрації, координацію реагування на культурну спадщину та спеціальне навчання», – зазначено у повідомленні Державного депараменту США, оприлюдненого 23 лютого.

За цією програмою відповідні структури США співпрацюватимуть з Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Пріоритет надаватимуть тим колекціям та об’єктам, які постраждали від російської агресії.

Фінансування 7 мільйонів доларів перекажуть через Посольський фонд США зі збереження культурної спадщини (AFCP).