Цьогорічними лауреатами стали журналісти та фотокореспонденти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка

У суботу, 21 травня, назвали переможців премії ім. Георгія Ґонґадзе. Лауреатами стали фотокореспонденти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка. Вони були єдиними журналістами, які висвітлювали блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань, повідомляє «Українська правда. Життя».

«Їхні візуальні свідчення роблять і нас, і весь світ враженими свідками подій сьогоднішньої війни, її жахів та подвигів. Ви не можете залишитись осторонь, забути ті сцени, очі, людей. Ці матеріали є свідченням підлості й підступності агресора. І водночас свідченням трагедії усього людства у війні», –висловився про роботу цьогорічних лауреатів Член Капітули, декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук.

Євген Малолєтка та Мстислав Чернов прибули до Маріуполя за годину до повномасштабного вторгнення росіян. Понад два тижні журналісти документували наслідки обстрілів міста.

«Українська армія здивувала світ цього року. Так само як і українська журналістика. Увесь світ дивиться на українських журналістів, щоб дізнатись їхню перспективу і те, як вони бачать війну. І це дуже важливо, що ми розповідаємо світові історію України, яка твориться зараз», – сказав Мстислав Чернов під час церемонії.

«Ми дуже багато бачили за ці роки війни, але такого болю і такої кількості дитячих смертей у світі не бачив ніхто», – додав Євген Малолєтка.

Фіналістами цьогорічної Премії стали головний редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко і головна редакторка «Громадського радіо» Тетяна Трощинська.

Також вперше в історії Премії ім. Георгія Ґонґадзе Капітула вручила Спеціальну відзнаку. Нею посмертно відзначили фотожурналіста Макса Левіна «за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу».

Відзнаку отримала мати Максима та його колега і друг Маркіян Лисейко.

«Він брав участь у найтрагічнішій історії війни на сході України – у виході з Іловайського котла разом із сотнями українських військових. Те, що він залишив після себе, буде свідченням нашої драматичної історії останніх восьми років. Ім’я Макса Левіна залишиться в історії української журналістики та фотожурналістики навічно…» – сказав про журналіста Член Капітули Премії Андрій Курков.

Церемонія нагородження лауреатів відбулася 21 травня в ефірі суспільного телеканалу UA: Культура.

Мстислав Чернов – журналіст Associated Press, відеограф, фотограф, військовий кореспондент. Також він є резидентом Української асоціації професійних фотографів.

Євген Малолєтка – фотокореспондент. Почав кар’єру фотографа у 2009 році. Як фрілансер співпрацював з Associated Press, Al Jazeera та Der Spiegel.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням «Українська правда». Премію вручають щороку 21 травня – у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе.

До складу Капітули 2022 року увійшли: