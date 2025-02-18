На Берлінському кінофестивалі відбулась прем’єра документального фільму Єви Нейман «Коли над морем спалахує блискавка». Створена кінематографістами України та Німеччини кінострічка картина розповідає про Одесу та одеситів під час повномасштабного вторгнення. Люди, що живуть у постійній небезпеці, розповідають про свої сни та мрії у дні , коли завтрашній день неможливо прогнозувати.

Назву фільму Ева пояснила так: «Як тільки я зустріла хлопчика, який загадував бажання і сказав мені, що він абсолютно впевнений, що всі наші бажання здійсняться, коли над морем спалахне блискавка, я подумала, що це все».

Переважно героями фільми є старші люди та діти. Це вдова, яка доглядає за бродячими котами,хлопець, який любить море, жінка, що пережила Голокост, актор Валерій Бассель, прочанин, філософ, тощо. Ми не знаємо їх імен, вони ніяк не титровані, проте ми бачимо їх та чуємо.

«Коли над морем спалахує блискавка» називають документом часу, проте це радше есей, адже авторку цікавлять сумні та поетичні спостереження за людьми, що опинились у нестерпних обставинах. Мабуть, не випадково ми не бачимо у кадрі військових. Це історія (а точніше збірка історій) про те, як живуть мирні люди в умовах воєнного часу. Єва Нейман не мала наміру показати місто в усіх його іпостасях, проте ми бачимо зовсім різних людей.

Кадр з фільму

«Всіх моїх героїв об’єднує прагнення залишатися людиною за будь-яких обставин. Я дуже рада, що в одеситів є можливість бути почутими на Берлінале, одному з найпрестижніших кінофорумів світу», – прокоментувала режисерка.

Можливо, хотілося б більше конкретних висловлювань та точнішого визначення жертви та агресора. Проте важко заперечити, що картини знята зі щирою емпатією.

Кадр з фільму

Зрештою, це ще один погляд на війну та на те, як живуть та що відчувають люди. Це картина не про події, а про емоції.

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Також на Берлінале уже показали «Спеціальну оперцію» про окупацію ЧАЕС Олексія Радинського та «Час підльоту» Віталія Манського.