Неоформлених працівників виявили на автосервісі в Малехові

Жовківський районний суд Львівської області розглянув адміністративну справу щодо підприємця Валерія Рожка, на автосервісі якого в Малехові біля Львова виявили трьох неоформлених працівників. Підприємця покарали штрафом 8500 грн за порушення законодавства про працю.

За матеріалами справи, наприкінці жовтня цього року під час позапланової перевірки на автосервісі NRG Automotive, що у селі Малехів поблизу Львова, контролюючі органи виявили непрацевлаштованих трьох працівників – адміністратора та двох автомеханіків. Ті, у свою чергу повідомили, що стажуються і офіційно не є працевлаштовані.

У постанові суду зазначено, що стажування працівника на робочому місці без оформлення трудових відносин не передбачене, окрім випадків, коли центри зайнятості скеровують до роботодавців безробітних з подальшим працевлаштуванням. У той час, за даними реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України, згаданий підприємець не використовував задекларовану працю найманих працівників.

Суддя Зорян Оприск визнав Валерія Рожка винним у порушенні законодавства про працю (ч.3 ст. 41 КУпАП) та покарав підприємця штрафом у розмірі 8500 грн. Також він має сплатити 1605 грн судового збору. Згадана постанова ще може бути оскаржена в апеляції.