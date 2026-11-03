Костел у селі Вовків є пам'яткою архітектури місцевого значення

Пустомитівський районний суд Львівської області 26 жовтня задовольнив позов прокурорів про передачу костелу святої Марії Магдалини у селі Вовків у комунальну власність Солонківської громади. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

Костел у селі Вовків зведений у 1924–1929 роках і є одним із найбільших та найвиразніших пам’яток архітектури у регіоні в стилі ар-деко. Загальна площа будівлі становить понад 423 м².

Костел перебуває у незадовільному та аварійному стані. Зокрема, близько 70 % даху зруйновано, пошкоджені цегляні склепіння, перекриття та підлога. З 90-х років споруда не використовується, реставраційні та протиаварійні роботи не проводяться.

«Встановлено, що будівлю взято на облік як безхазяйне нерухоме майно, оскільки протягом року жодна фізична чи юридична особа не заявила про свої права на неї. Водночас право комунальної власності на костел досі не було оформлено», – повідомили в прокуратурі.

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Прокурори звернулися до суду із заявою про передачу пам’ятки у комунальну власність, яку задовольнив суд. За інформацією прокуратури, таке рішення дасть змогу громаді розпоряджатися костелом, залучати фінансування для його відновлення та вживати заходів для збереження історичної споруди.

Зазначимо, колишній римо-католицький костел у селі Вовків внесений до Реєстру пам'яток архітектури місцевого значення. Будівля перебуває у стані руїни.