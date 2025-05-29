Ідеться про гуртожиток на вул. Білоцерківській, 10 у Львові

Західний апеляційний господарський суд підтвердив законність передачі у комунальну власність гуртожитка заводу «Іскра» вкомунальну власність Львівської міської ради. Про це 29 травня повідомив юридичний департамент Львівської міської ради.

Йдеться про 9-поверховий гуртожиток на 518 місць загальною площею 4873,7 м2 на вул. Білоцерківській, 10 у Львові. Гуртожиток був на балансі ПрАТ «Львівський електроламповий завод “Іскра”», однак з 2018 року завод перебуває у процедурі банкрутства. У 2021 році після численних звернень мешканців щодо можливості приватизації кімнат, Львівська міська рада звернулася в суд, аби забрати гуртожиток у комунальну власність.

Господарський суд Львівської області задовольнив позов та зобов’язав передати гуртожиток місту безкоштовно. Проте згодом Конституційний Суд скасував норму, що дозволяла таку передачу, тому завод «Іскра» намагався оскаржити попереднє рішення. 29 травня Західний апеляційний господарський суд підтвердив законність передачі гуртожитка в комунальну власність. Це рішення ще можна оскаржити в касації.