Пацієнт (у центрі) з лікарями, які його врятували

Із Жовкви до судинних хірургів Львівської обласної клінічної лікарні скерували 62-річного мешканця Миколу Шая, у якого запідозрили тромбоз глибоких вен. Під час обстеження лікарі виявили ще одну патологію, тож замість однієї операції провели дві. І обидві пройшли успішно.

Чоловік звернувся у Жовківську центральну районну лікарню з раптовим набряком лівої нижньої кінцівки. Хірург Євген Кубарич запідозрив тромбоз глибоких вен і відразу скерував пацієнта до львівських судинних хірургів, повідомили у львівській лікарні.

В обласній лікарні пацієнта ретельно обстежили і підтвердили цей діагноз, а також виявили велику аневризму клубової артерії, яка, на думку спеціалістів, ймовірно перетискала венозний відтік, що і спровокувало тромбоз.

«Аневризма мішковидна, велика, могла розірватися і загрожувала життю пацієнта. Ми провели дообстеження в Україно-Польському центрі серця "Львів", зокрема, зробили КТ з контрастуванням та верифікували розмір аневризми і усі анатомічні особливості. В процесі підготовки пацієнта до операції було візуалізовано і грижу передньої черевної стінки. Ми прийняли рішення провести симультанно два оперативні втручання : резекцію аневризми загальної клубової артерії з біфуркаційним протезуванням та одномоментно закрити дефект передньої черевної стінки сітчастим алотрансплантатом», – каже судинний хірург Борис Дячишин.

Операція тривала п’ять годин і пройшла успішно. На п’яту добу пацієнта виписали з лікарні. На десятий день після операції пацієнт приїхав до лікарні зняти шви та на контрольний огляд. Лікарі констатували: зараз з чоловіком все гаразд.