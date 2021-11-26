Українські жінки за виношування дітей для іноземців отримують по 16 тис. доларів

Телеканал «UA: перший», який входить до Національної суспільної телерадіокомпанії України, анонсував показ документального фільму-розслідування про те, як в Україні працює індустрія сурогатного материнства. Фільм під назвою «Торговці мріями» вийде в ефір у неділю, 28 листопада, о 13:30.

«16 тисяч доларів за те, щоб виносити чужу дитину на замовлення іноземців. На цю або подібні пропозиції щорічно погоджуються сотні, а можливо, і тисячі українських жінок. Офіційних підрахунків дітей, народжених за програмами сурогатного материнства, державні органи не ведуть», – розповіли автори фільму.

Фільм «Торговці мріями» дасть відповіді на такі запитання:

з яких мотивів українські жінки йдуть у програми сурогатного материнства;

скільки за це платять;

що проходять сурогатні матері, щоб народити дитину для чужих людей;

які обмеження накладають на жінок під час участі у програмах сурогатного материнства;

чи захищає бодай якось держава дітей, народжених на замовлення іноземців;

що стається з немовлятами, якщо замовники відмовляються їх забирати.

Зокрема, у фільмі-розслідуванні детально розкажуть про ситуацію, коли замовники відмовилися виплачувати жінці повну суму за виношування дитини, яка народилася з важкою хворобою, а також про подальшу долю цієї дитини.

Окрім того, що фільм можна буде побачити 28 листопада о 13:30, його також викладуть на YouTube.

До слова, раніше журналісти «Суспільного» показали документальні фільми про домашнє насильство та про незаконні реабілітаційні центри для алко- і наркозалежних.