«Суспільне» покаже розслідування про індустрію сурогатного материнства
Державні органи не ведуть переліку дітей, народжених за програмами сурогатного материнства
Телеканал «UA: перший», який входить до Національної суспільної телерадіокомпанії України, анонсував показ документального фільму-розслідування про те, як в Україні працює індустрія сурогатного материнства. Фільм під назвою «Торговці мріями» вийде в ефір у неділю, 28 листопада, о 13:30.
«16 тисяч доларів за те, щоб виносити чужу дитину на замовлення іноземців. На цю або подібні пропозиції щорічно погоджуються сотні, а можливо, і тисячі українських жінок. Офіційних підрахунків дітей, народжених за програмами сурогатного материнства, державні органи не ведуть», – розповіли автори фільму.
Фільм «Торговці мріями» дасть відповіді на такі запитання:
- з яких мотивів українські жінки йдуть у програми сурогатного материнства;
- скільки за це платять;
- що проходять сурогатні матері, щоб народити дитину для чужих людей;
- які обмеження накладають на жінок під час участі у програмах сурогатного материнства;
- чи захищає бодай якось держава дітей, народжених на замовлення іноземців;
- що стається з немовлятами, якщо замовники відмовляються їх забирати.
Зокрема, у фільмі-розслідуванні детально розкажуть про ситуацію, коли замовники відмовилися виплачувати жінці повну суму за виношування дитини, яка народилася з важкою хворобою, а також про подальшу долю цієї дитини.
Окрім того, що фільм можна буде побачити 28 листопада о 13:30, його також викладуть на YouTube.
До слова, раніше журналісти «Суспільного» показали документальні фільми про домашнє насильство та про незаконні реабілітаційні центри для алко- і наркозалежних.