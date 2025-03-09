У школі нам розповідали про Тараса Шевченка як про бідного хлопчика-сироту у бурʼянах, кріпака на службі у пана і з геніальними творами у захалявній книжечці. Проте Шевченко вивчився в Академії мистецтв, був талановитим живописцем і графіком, академіком гравюри. Його цикл офортів «Живописна Україна» свідчить про численні мандрівки й етнографічну працю. У тогочасній столиці імперії Петербурзі він був популярним і своїм серед тамтешньої богеми. Завідувач Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка й кандидат історичних наук Мирон Гордійчук розповів НУШ цікаві і маловідомі факти про життя геніального у багатьох напрямках Тараса Шевченка.

Його назвали Тарасом за церковним календарем. 25 лютого за юліанським календарем був день святого Тарасія.

Шевченко виріс в селі Керелівка, а не Кирилівка, як пишуть у підручниках. Назва села походить від сільськогосподарського інструменту «керели», схожого на граблі.

Тарас народився в кріпацькій, але не дуже бідній сім’ї. Його мама була вільною селянкою, але вийшла заміж за кріпака. Дід по матері Яким Бойко мав кузню й пасіку. А батько чумакував та стельмахував. Брати Тараса Шевченка Йосип та Микита (фото не пізніше 1870 року)

Від народження Тарас належав Василю Енгельгардту, який був племінником Григорія Потьомкіна. Тараса відправили служити хлопчиком-козачком до Павла Енгельгардта, сина Василя. Але будучи слугою, він мав інший соціальний статус, ніж його однолітки. Хлопчик перебував у заможному домі, спостерігав за аристократичною поведінкою та розмовами, не працював у полі. Тарас умів читати й писати, що вирізняло його серед інших.

Дід Іван Шевченко, ймовірно, був свідком Коліївщини. І дід, і батько були грамотними й «щонеділі читали Мінею». Серед шести дітей навчився читати й писати тільки Тарас. Батько вирішив інвестувати в нього, бо бачив, що Тарас дуже вирізняється серед інших, не придатний для хатнього й сільського господарства. Про Тараса він казав таке: «Синові моєму Тарасу з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо».

Саме тому Тараса у 8 років віддали до дяківської школи. Тарас був старшим учнем, щось на зразок старости, його називали «консул». Він мав допомагати педагогам бити різками інших дітей за непослух. Одного разу Тарас прийшов на навчання, побачив пʼяного дяка, який спав, відшмагав його і втік.

Перші гроші Тарас заробив, допомагаючи відспівувати небіжчиків. Він був помічником священника. Для Шевченка єдиним способом вибитися в люди – стати художником-богомазом. Тобто писати ікони. У віці 12-15 років він ходив селами 15-20 км, шукаючи собі наставника. Автопортрет 1845 року

Коли Тараса викупили з кріпацтва, він виконував портрети на замовлення. Повернувшись в Україну, він малював заможних людей за солідні гонорари. Тарас добре заробляв, але у нього не трималися гроші, він швидко витрачав їх на недешеві подарунки родичам або на гулянки з товаришами.

Вірш «Мені 13 минало» присвячений Оксані Коваленко, першій коханій Тараса. Якби його не забрали із села, дуже ймовірно, що він би одружився з нею. Але вже у 16 років у Вільні (Вільнюсі) він познайомився з полькою Ядвігою Гусиковською. Тарас закохався в неї і навіть вивчив польську мову, щоби бути ближчим до коханої. Однак їхні соціальні статуси були перешкодою. Полька була вільною людиною, а він кріпаком.

З кріпацтва Тараса Шевченка викупили за неймовірно велику суму. Художник Карл Брюллов намалював портрет поета Василя Жуковського, його розіграли в лотерею серед імператорської сім’ї. Але отримана сума становила трохи більше половини, потрібної для викупу. Викуп Шевченка обійшовся у 2,5 тисячі рублів (еквівалент 45 кг срібла). На ті часи це сума, співмірна з річним доходом маленького маєтку чи села. Шевченкові у Петербурзі часто допомагали інші люди, вихідці з українських земель. Придворна еліта Петербурга з українським корінням допомагала багатьом, особливо, коли бачила талант. Портрет Жуковського, написаний Брюлловим

Шевченко навчався в Академії мистецтв у Петербурзі. Там велику увагу приділяли античним і біблійним сюжетам. Його початкові роботи – це «Смерть Сократа», «Смерть Лукреції». Крім Академії, Тарас займався самоосвітою. Для цього треба було відвідувати Ермітаж, спілкуватися з іншими художниками.

До кінця життя Шевченко вправлявся в мистецтві гравюри, хоч і здобув ступінь академіка гравюри. У цьому напрямку він робив величезні нововведення. Після заслання він відмовився від олійних портретів і почав вчитися у гравера Федора Йордана. Тоді його називали російським Рембрандтом за манеру передавання світлотіні. Тарас отримав три срібні медалі другого ступеня, але мріяв про золоту медаль першого ступеня. Тоді б за державний кошт можна було поїхати в Італію. Шевченко першим ввів соціальні теми в техніку офорта

Після викупу Тараса з кріпацтва йому було 24 роки. Іван Сошенко тоді писав, що в нього вселився «світський біс». Тарас став так званим тусовщиком, відвідував різноманітні зібрання, грав у карти. Ця людина нарешті відчула смак свободи.

Тарас винаймав квартиру разом із Сошенком. Поруч у кімнаті жила Марія Європеус. Сошенко й Шевченко закохалися в неї. Марія вибрала Тараса, через це взаємини із Сошенком погіршилися. Проте стосунки між Марією й Тарасом не були довгими. Але й у Сошенка лишилася психологічна травма, пов’язана зі втратою коханої, з якою він хотів одружитися.

Під час приїздів в Україну в нього закохалася княжна Варвара Рєпніна. Вона була онукою Кирила Розумовського, її батько був малоросійським генерал-губернатором, віцекоролем Саксонії. Мама Варвари допомогла Тарасові влаштуватися на роботу в Київський університет на посаду вчителя малювання. Тарас називав Варвару рідною сестрою, і вона допомагала звільнити Тараса з солдатської служби. Варвара так і не вийшла заміж. Варвара Рєпніна, акварель Л. Фішера, 1858 (ілюстрація з Вікіпедії)

Тарас відвідував борделі. Тоді проституція була легалізованою, а він був неодруженим.

Про алкоголь. Тарас належав до товариства «Мочиморди» – хлопців, які «мочили морди в алкоголі». Поему «Кавказ» він присвятив другові Якову де Бальмену, який також був членом цього товариства й помер на Кавказі. Вживати алкоголь було нормою у середовищі богеми. Випивав Тарас і на засланні. У нього є багато спогадів і записів про зловживання алкоголем. Тарас повернувся із заслання в статусі мученика, його всі хотіли побачити в Москві й Петербурзі. У тогочасному розумінні – це накрити стіл. Однак цироз печінки, ймовірно, у нього з’явився після цинги й умов заслання, а не від алкоголю. До того ж наприкінці життя Тарас займався гравюрою. Вона пов’язана з ювелірною роботою. У хронічних алкоголіків трясуться руки, а в Тараса все було гаразд, він не дійшов до цієї межі.

Тарас Шевченко був частиною російського суспільства, він прожив у Петербурзі 17 років. Це актуально для його пізньопетербурзької лірики. Поезія з 1857-го року дуже неоднозначна і непроста. Улюбленим поетом Шевченка був Михайло Лермонтов. Однак він не став загальноімперським автором, як Гоголь. Тарас став національним автором. Тарас Шевченко з друзями

Найбільший міф – що Тарас писав для селян. По-перше, селяни не вміли читати і тільки наприкінці XIX століття почали дізнаватися з усних розповідей, хто такий Тарас Шевченко. Освіченими тоді були переважно дворяни. Його публіка – вихідці з України. А з 1830-х років у Петербурзі була мода на все малоросійське – українське. Це було своєрідною найближчою екзотикою.

Перший «Кобзар» вийшов у 1840 році накладом 1000 примірників, його розкупили за 2 тижні. Тарас зробив усе, щоби ми героїзували й багато знали про козаків. Наприклад, про гайдамаків ми знаємо не з підручників історії, а з поеми «Гайдамаки».

Навколо Шевченка було багато масонів, вони дуже вплинули на формування його світогляду. Він гостював у їхніх маєтках в Україні. Текст, який найбільше вплинув на Шевченка, – «Історія русів», твір на історичну тематику, в істинність якого всі вірили. Це була епоха романтизму, і всі раптом зацікавилися народною культурою. У ту епоху мала бути людина, навколо якої цементувався культ. І приблино з 26 років Шевченко був суперзіркою серед вихідців з України. Кандидатом №2 був Пантелеймон Куліш.

Тарас розмовляв українською, російською та польською. Він вчив французьку, але так і не опанував її. Нетиповий памʼятник молодому Шевченкові у Глухові (фото ZAXID.NET)

Українські емігранти ставили Тарасу Шевченкові пам’ятники по всьому світі. Коли наші люди оселялися за кордоном, то будували церкву, школу й пам’ятник Шевченку. Так громада так маркувала територію. Мешканці сіл між Україною й Білоруссю, щоби поділити кордон, села, де були портрети Шевченка, записували українськими, де їх не було, – білоруськими. Це – потужний маркер української ідентичності.

Шевченко часто хворів. Офіційно він помер від водянки. Але в нього було багато хвороб, зокрема проблеми із серцем. Він помер у Петербурзі у віці 47 років, але тоді це була більш ніж середня тривалість життя чоловіків. Григорій Честахівський сказав, що Шевченко колись говорив поховати його в Каневі, але це не так. Проте коли його друзі влаштували перепоховання, це була чи не перша акція солідарності українців у Російській імперії. Малюнок Юрія Шаповала