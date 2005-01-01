Тендер на зв'язок 4G офіційно призначили на 26 лютого

ЕкономікаРоман Ганкевич, 22 грудня3720

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Тендер на зв'язок 4G офіційно призначили на 26 лютого
фото Watcher
Україна офіційно оголосила проведення тендера на ліцензії для 4G у діапазоні 1800 МГц

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) офіційно опублікувала оголошення щодо проведення тендера на отримання ліцензій 4G, LTE у смугах радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц. Згідно з повідомленням на веб-сайті НКРЗІ, дата початку тендера - 26 лютого 2018 року.

Для участі в тендері за кожним лотом учасники особисто, в зазначений в цьому оголошенні термін, подають до НКРЗІ повідомлення про намір взяти участь та інші документи тендерної пропозиції. Повідомлення про намір взяти участь у тендері та інші документи тендерної пропозиції приймаються НКРЗІ в робочі дні з 26 грудня до 26 січня 2018 року.

Тендер проводиться послідовно за шістьма лотами в усіх регіонах України. Мінімальний розмір плати за кожен лот (без урахування вартості конверсії радіочастотного ресурсу України) становить: лот №1 - 795 млн грн; лот №2 - 1,325 млрд грн; лот №3 - 1,060 млрд грн; лот №4 - 265 млн грн; лот №5 - 265 млн грн; лот №6 - 265 млн грн. Вартість конверсії становить 940,259 млн грн. Термін дії ліцензій - 15 років.

Переможці тендера за кожному з лотів зобов'язані забезпечити можливість отримання послуг із базовим стандартом LTE з дати початку дії ліцензії протягом 12 місяців не менше ніж 90% населення кожного обласного центру України, а протягом 42 місяців не менше ніж 90% населення кожного населеного пункту з населенням понад 10 тис. людей за винятком розташованих у зоні проведення АТО та в Криму.

Як повідомлялося, НКРЗІ 9 листопада офіційно оголосила проведення тендера на ліцензії для 4G у діапазоні 2600 МГц на 23 січня 2018 року.

Із посиланням на план НКРЗІ повідомлялося, що початкова вартість частот у діапазоні 2600 МГц становитиме 2,3 млрд грн, а 1800 МГц - майже 4 млрд грн. Крім того, планується, що покупці виплатять до 25% первинної вартості частот операторам-донорам, якими є «Київстар», «Vodafone Україна» та «ММДС Україна».

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