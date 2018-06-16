Тернопільські депутати просять підприємців не продавати спідню білизну поблизу церков на свята

Під час засідання сесії Тернопільської міської ради у п’ятницю, 15 червня, депутати Тернопільської міськради розглядали проект рішення щодо заборони продажу нижньої білизни у неділі та великі свята на ринках та у магазинах обласного центру. Таку пропозицію висунув місцевий священик, депутат від ВО «Батьківщина» Володимир Гринда. Однак все завершилося лише дорученням рекомендаційного характеру до підприємців не торгувати спідньою білизною поблизу культових споруд.

Нагадаємо, на п’ятничному засіданні сесії Тернопільської міськради Гринда обурився, що на ринку під час Зелених свят торгували спідньою білизною.

Секретар міської ради Віктор Шумада повідомив, що йдеться не про заборону, а про рекомендацію не продавати білизну біля церков. За таке рішення у п’ятницю, 15 червня, проголосували 25 з 40 депутатів.

У коментарі «Громадському радіо» секретар міськради пояснив, як буде виконуватись рішення.

«Рішення як такого не було. Було проголосоване відповідне протокольне доручення, щоб провести роз’яснювальну роботу з підприємцями, які біля культових споруд на викладках продають білизну на свята. Тотальної заборони по всьому місту не буде», – сказав він.

На запитання, як саме буде здійснюватися контроль, Віктор Шумада відповів, що не так багато в Тернополі ринків, які розташовані біля церкви, тому з кількома підприємцями буде проведена бесіда.

На уточнення, чи в дорученні ідеться тільки про жіночу білизну, Шумада відповів, що розглядалося питання загалом про білизну. Віктор Шумада зазначив: «Ніхто не буде дискримінувати білизну».

Разом з тим він зазначив, що покарання для підприємців, які не будуть дотримуватись рекомендації, не передбачене.